Michele Mari ha vinto il Premio Strega per il romanzo e il Premio contro le streghe che volevano farlo fuori dopo la polemica su Michela Murgia

Che il peggiore dei romanzi di Michele Mari fosse migliore dei migliori romanzi degli altri candidati era scontato. Posto che, come sostiene Mari stesso, I convitati di pietra (Einaudi) non sia tra i suoi libri migliori. Perché, a volergli dare torto, non è certo tra i suoi libri peggiori (i suoi peggiori sono le due raccolte di poesia), e per gli standard dello Strega poteva dirsi quasi un capolavoro. Che sia stato più un premio alla carriera va anche bene, perché si è comunque riusciti ad arginare la banalità in favore della qualità. Che sia stato, in definitiva, un premio nonostante la polemica è invece un buon segnale. Quest’anno la Fondazione Bellonci, forte, pare, di un regolamento rigidissimo, ha garantito a Mari ciò che gli spettava, il suo trono di spade, meritato più e più volte e mai datogli in passato.