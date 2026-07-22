Massimiliano Zossolo (Welcome to favelas) sui picchiatori stranieri nelle metro di Roma: “Ormai c'è il turismo dei vigilantes: vengono qui, menano i nostri borseggiatori e poi tornano al loro paese”

Massimiliano, cosa ne pensi di questa rissa tra Djemedia e i borseggiatori della metro B di Roma?

È stata una scena molto violenta, hanno spruzzato anche lo spray al peperoncino. Ecco, che si arrivi addirittura al turismo degli youtuber per andare in metropolitana è un grosso problema. Però il problema principale è che non si riescono a eliminare questi borseggiatori”.

Peggio gli youtuber o i borseggiatori?

“Diciamo che gli youtuber sono un problema, ma sono uno spin-off del problema principale, la microcriminalità. Si è instaurato un circolo vizioso che non smette di creare problemi su problemi e, alla fine, è il viaggiatore a pagarne le conseguenze. Perché una volta lo derubano, una volta finisce in mezzo ai cazzotti e una volta gli cancellano il treno. Capisci bene che è diventata una farsa.

Dall'altra c'è anche tutto un sentimento che sta covando per la giustizia privata. Te come la vedi da questo punto di vista?

Aspetta, però qui confondiamo diversi registri, secondo me. Perché se parliamo degli youtuber, del del “cicalonismo”, mettiamola così, è una questione diversa. Questa situazione va vista nell'ottica del: io vado in un altro Paese, posso prendere a schiaffi un borseggiatore e il giorno dopo me ne torno nel mio Paese e, fondamentalmente, non ho problemi a livello legale. Ma ecco, questo succede in tutti i Paesi europei: menano e poi se ne tornano indietro, non gli succede nulla. Quindi questa cosa, da una parte, li agevola. Poi, per quanto riguarda il vigilantismo, purtroppo è un problema. E’ una sconfitta dello Stato ogni volta che il cittadino si sostituisce alle istituzioni. Io, ad esempio, sono contrario pure a quelli che vanno a raccogliere la sporcizia o a cancellare le scritte sui muri. Capisco che sia una cosa che fa presa sui social, ma fondamentalmente sono cose che dovrebbe fare lo Stato. Che ci sia uno sfilacciamento della fiducia verso le istituzioni è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo è così e sarà sempre peggio se non si interviene su certe problematiche che si fa finta di negare.