Mamma e figlia avvelenate a Natale: gli esperti tedeschi andranno dritti in bagno (e sul sopralluogo di giovedì c’è anche un non detto?)

Sul sopralluogo del 30 luglio, però, è un'altra la grande domanda che in molti si stanno facendo e su cui gli addetti ai lavori – anche quelli che pur non parlando qualcosa, di solito, lasciano intendere – non tradiscono neanche la minima espressione del viso o della voce. Sembra, infatti, che a Pietracatella in questi giorni sia stata rafforzata la presenza di agenti in borghese che, chiaramente, in un paesino di 1200 anime non sono passati inosservati. Tenevano d'occhio movimenti e spostamenti più che qualcuno nello specifico e questo fa pensare alla possibilità che l'ispezione degli esperti tedeschi possa essere estesa anche fuori dall'abitazione dei Di Vita. Magari in altri luoghi familiari o frequentati. Si tratta, sia inteso, di una indiscrezione che non è stato possibile verificare (visto il muro di no comment), ma è chiaro che se davvero sarà aperto anche qualche altro portone oltre quello di casa Di Vita diventerà facile anche capire su chi potrebbero essersi concentrati i sospetti degli inquirenti. A quel punto la svolta sarebbe vicina?

No e difficilmente sarà vicina prima di settembre, visto che la Procura di Larino aspetterà di sicuro gli esiti di tutti gli accertamenti disposti e visto che non c'è fretta di iscrivere qualcuno sul registro degli indagati se non lo si è fatto fino a ora. Quello che è evidente, però, è che se prima si indagava a 360 gradi, passando al setaccio ogni ipotesi compresa quella dell'incidente o dell'ingestione volontaria, adesso nessuno ha più dubbi sul fatto che si sia trattato di un omicidio. E nemmeno sul fatto che il movente possa essere maturato nel contesto della famiglia o comunque delle amicizie strette, senza spostarsi troppo dai confini della piccola Pietracatella.