Sulla bimba morta a Bordighera siamo oltre l’orrore. Il colpo in testa e una certezza dagli esami autoptici: poteva essere salvata

Il particolare forse più raccapricciante ma utile alle indagini per descrivere il clima di abusi a cui Beatrice era costretta è la rilevazione nei polmoni della piccola della presenza di nicotina non riconducibile al fumo passivo ma piuttosto a quel terribile video acquisito dagli investigatori in cui Iannuzzi obbliga la bimba a fumare una sigaretta confezionata in casa nonostante lei pianga e tenti di ribellarsi. Il simbolo forse più tangibile di quello che è lo sfregio all’innocenza dell’infanzia e all’impossibilità di difendersi di una creatura impotente nelle mani dei suoi aguzzini. A questo riguardo suonano davvero stonate e irritanti le parole dell’avvocato di Iannuzzi, Maria Gioffrè, che pur esercitando legittimamente il suo ruolo di difensore dell’indagato, si sarebbe potuta astenere dal definire in diretta tv “una goliardata” quel video che di goliardico o comico non ha proprio nulla ma suscita solo tanta rabbia.

Dato che proprio in queste ore è atteso il deposito formale in Procura delle risultanze degli esami autoptici e ciò che sembra emergere in maniera inconfutabile è che il trauma cranico che è stato fatale a Beatrice è avvenuto con ogni probabilità 48 ore prima del suo decesso, ci domandiamo se alla luce del fatto che la bimba si sarebbe potuta salvare grazie ad un tempestivo intervento dei soccorsi, il capo di imputazione a carico di Aiello e Iannuzzi non possa trasformarsi in omicidio con dolo eventuale. In altre parole la madre di Beatrice e il suo compagno avevano messo in conto che procrastinare fino all’indomani, come in effetti è avvenuto, la chiamata dell’ambulanza avrebbe potuto provocare la morte della bambina e ne hanno accettato il rischio.