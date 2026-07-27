“Avevo un senso di giustizia superiore, non un'ossessione”: Francesco Dolci da Gianca Net per bruciare il cliché del colpevole perfetto

Da qui parte una ricostruzione che tocca prima di tutto l'elemento più macabro della vicenda, l'asportazione della testa dalla tomba. Il gesto, secondo la giornalista, più che il frutto di un raptus, porterebbe i segni di una certa organizzazione, dal taglio preciso della lamiera della bara alla rimozione accurata anche della parte del collo. “Il gesto è chiaramente molto spietato — osserva — ma forse non fa notizia il fatto che potrebbe essere stato programmato”. Lo colloca in una finestra precisa, tra il 27 ottobre e il 2 novembre, pochi giorni dopo la sepoltura del 24 ottobre, e ricorda che a distanza di mesi mancano ancora i risultati dell'autopsia, affidata ad aprile e mai consegnata nei tempi previsti, così come l'esito degli esami sul coltello Kukri sequestrato dagli inquirenti. Su quest'arma, sostiene, non risulterebbero a oggi tracce biologiche né impronte riconducibili a Dolci: “Ad oggi non c'è materiale biologico né suo né di Pamela Genini, non ci sono impronte digitali di Francesco Dolci”. Lui aggiunge di essere “ben contento” che quel coltello sia stato sequestrato, perché ha sempre sostenuto che non fosse suo.

Il cuore dell'intervista, però, è il tentativo di raccontare che tipo di legame ci fosse davvero tra Dolci e Pamela, e qui Ambrogio non gli risparmia una lettura piuttosto cruda: “Francesco pensava di essere ricambiato da Pamela, ma penso che davvero non si sia reso conto che fondamentalmente Pamela non corrispondeva a lui allo stesso modo. Pamela fingeva un affetto”. Allo stesso tempo traccia un confine netto tra questo attaccamento e quello, molto più pericoloso a suo giudizio, di Soncin: “La vera persona ossessionata, se la allontani, ti uccide. Quella persona era Soncin, l'unica che è riuscita ad allontanarla dai suoi affetti”.

Dolci respinge con fermezza l'etichetta di stalker: “Assolutamente no, io non ho mai avuto un'ossessione per Pamela, magari avrò avuto un senso di giustizia superiore”, e si descrive piuttosto come il punto fermo a cui lei tornava nei momenti difficili: “Quando Pamela aveva bisogno chiamava me. Ogni volta che finiva nei guai chiamava me, anche per aiutarla con i soldi”. Sul piano giudiziario è altrettanto diretto: “Per quanto riguarda quello di cui vengo accusato, non c'entro niente e sono innocente. E questo è chiaro a tutti, a tutti i miei parenti”. Ammette però: “Fondamentalmente, per cercare di difendere l'immagine di Pamela, ho detto troppo poco”.