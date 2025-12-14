Delitto di Garlasco, “Ermanno Cappa sapeva di Muschitta”? Francesco Chiesa Soprani a MOW anche su “una scoperta nel PC di Chiara”, gli audio con Paola, la fine segnata "aprendo una porta”, Sempio, Stasi e “il dovere della verità”

Gli audio che sono stati portati in Procura, rispetto a quelli che conosciamo e che abbiamo ascoltato o letto, quanti sono?

Gli audio sono stati presi tutti dalla Procura e quelli noti sono una minimissima parte. La Procura mi ha convocato telefonicamente. Li ho consegnati il 18 giugno, che era il giorno in cui è iniziato l’incidente probatorio. C’erano molti giornalisti, ma sono entrato da dietro. Ho consegnato il telefono e hanno copiato quello che c’era. Poi una persona in abiti civili m mi ha chiesto gentilmente — non era un obbligo o una imposizione — di non approfondire il discorso nei media. Quindi di non parlare di queste cose durante l’estate. E così ho fatto. Soltanto il 22 settembre, da Giletti a Lo Stato delle Cose, ho ripreso l’argomento. Poi nessuno ha voluto più parlarne. Onestamente il perché non l’ho nemmeno tanto capito: forse per paura di querele.

Tu questa paura non ce l’hai?

Io non ho mai dato colpe a nessuno, quindi non so di che denuncia si possa parlare. Possiamo discutere sulla privacy o sulla riservatezza, ma gli audio non è obbligatorio farli sentire. Basta parlare dei contenuti che sono reali e, di conseguenza, non possono arrivare querele. Ma in questo momento nessuno vuole parlare della famiglia Cappa, perché la solita frase è: “non sono indagati e quindi non se ne parla”.

Pensi che potrebbero esserci ulteriori novità a breve?

Le novità sicuramente a breve arriveranno. Non il 18 dicembre, perché quella data è apposita per l’incidente probatorio, quindi per il DNA e altre dimostrazioni in riferimento a Sempio, non per parlare eventualmente di altri indagati.

E’ quello che sembra lasciar intendere, ultimamente, anche la difesa di Alberto Stasi e è pure un po’ l’aria che si respira tra quelli che raccontano le vicende intorno alle indagini sul delitto di Garlasco. Proprio qualche giorno fa, però, l’avvocato De Rensis ha detto qualcosa di spiazzante, ossia che ritiene che Muschitta (l’operaio che disse di aver visto quella mattina in bici una delle gemelle cappa con in mano un attizzatoio da camino e che poi ha ritrattato tutto, ndr) sia un testimone inattendibile…

Muschitta ha detto molte cose in quel verbale che, dopo un’ora di pausa, si chiude con un lapidario “ho inventato tutto”. Ma ti rispondo su De Rensis. E’ un avvocato e dice sempre, giustamente, quello che è stato stabilito dalla Procura, dagli inquirenti, dal Tribunale. Dice anche che Alberto Stasi, fino a prova contraria, è colpevole perché è stato condannato, è in carcere, sta scontando la sua pena. Sviluppa quella che è la realtà dei fatti: Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni, Muschitta è stato considerato inattendibile.

A proposito di Muschitta, se non sbaglio, in uno degli audio Paola ti dice che suo padre sapeva che era andato a parlare con gli inquirenti dopo appena due minuti, giusto?

Non mi ricordo se era negli audio, perché di alcune cose ne abbiamo parlato anche di persona, durante degli aperitivi che ogni tanto facevamo insieme. Ma forse sì, anche questo è negli audio sì. Su Muschitta mi disse che era, appunto, una persona che cercava dei soldi, una persona inattendibile e che suo padre aveva saputo che stava parlando con gli inquirenti praticamente in contemporanea. Però è vero pure che, soprattutto in quegli anni, Ermanno Cappa era, e lo è ancora, una persona di successo e di potere, molto influente. Quindi ci sta pure, nelle dinamiche tipiche della provincia, che ci sia stato magari qualcuno che lo ha avvisato quasi in tempo reale. Alla fine non è niente di troppo strano. Non reputo Muschitta una persona minacciata o una persona comprata come affermato nell’audio reso pubblico dall’ex maresciallo Marchetto, ma penso – ripeto, è il mio pensiero – che abbia dato delle informazioni per far indagare e tornare a casa sua senza noie nel tempo e senza dover entrare e uscire dalle aule di tribunale, in un eventuale processo, per testimoniare. Quando gli hanno fatto capire che sarebbe stato impossibile, ha detto “mi sono inventato tutto, basta che non mi fate entrare in questa storia”. Poi, però, c’è una intercettazione in cui dice al padre: “Io comunque ho detto tutto e speriamo che almeno indaghino”. E invece, oltre a dire che è inattendibile, non hanno nemmeno indagato rispetto a quello che lui aveva detto.