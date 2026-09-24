E se il “Sistema Pavia” fregava pure Venditti? Rileggetevi la storia di Soufiane Ech Chafiy

Una Bmw fugge da Vigevano verso Abbiategrasso. Fugge da una volante delle forze dell’ordine. A bordo ci sono tre ragazzi. Alla guida Kamal H., allora diciannovenne, accanto Youssef E.K., ventiquattro anni e dietro c’è Soufiane che di anni ne ha appena venti. A bordo della volante ci sono due agenti. L’inseguimento è film. Rotonde imboccate contromano, speronate, velocità folle. Nell’annotazione di servizio i poliziotti scrivono che dalla Bmw qualcuno si sarebbe sporto e avrebbe sparato contro di loro. Peccato che dell’arma non vi è riscontro perché proprio non si trova. Non uno straccio di prova. Niente di niente che provi il fatto che quei tre ragazzi a bordo della Bmw fossero armati. Anzi, sarà lo stesso giudice che alla fine archivierà il procedimento a mettere nero su bianco che è da escludere che Soufiane impugnasse qualcosa realmente scambiabile per un’arma. E quindi? Durante l’inseguimento l’assistente capo David C. esplode quattro colpi verso la Bmw. Alcuni raggiungono la vettura. Poi l’auto si ferma, i ragazzi scappano e un altro proiettile raggiunge Soufiane alla schiena. Le immagini mostrano i tre che fuggono a piedi, Soufiane ferito che perde terreno e infine si accascia e inizia a morire. Poco dopo gli agenti gli passano vicino. Secondo gli avvocati della famiglia, Debora Piazza e Marco Romagnoli, nessuno interviene immediatamente in suo soccorso. I medici arriveranno circa 23 minuti dopo. Alle 6.05 Soufiane viene dichiarato morto. Come dicevamo, il pm che conduce l’indagine è Roberto Valli che il 5 ottobre 2016, Valli chiede l’archiviazione della posizione del poliziotto, indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Il gip è Fabio Lambertucci che inizialmente ha parecchi dubbi e infatti negli atti, come riportato da Repubblica, scrive cose per nulla rassicuranti. La versione degli agenti è problematica. Eppure il 22 dicembre il procedimento viene archiviato. Come se non bastasse, gli altri due ragazzi della Bmw finiranno a loro volta davanti a un giudice per resistenza. Anche quel procedimento terminerà senza consolidare la famosa storia dell’arma. Ora facciamo un salto temporale di un anno. Nel 2017 lo stesso Fabio Lambertucci è il gip che archivia la prima indagine su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, su richiesta, tra gli altri, proprio dell’allora procuratore aggiunto Mario Venditti. Che poi, suvvia, pare anche normale di reincontrare sempre gli stessi nomi. La Lomellina non è certo la Grande Mela. Gira e rigira ci si conosce tutti. Nel 2025 però esce allo scoperto l’inchiesta bresciana di Clean 2. Qui a Guardia di finanza chiederà di effettuare accertamenti bancari anche su Lambertucci, seppur non indagato (il suo nome non compare nella successiva nota sugli accertamenti bancari effettuati).