MOW è in copertina sul The Standard, uno dei quotidiani più importanti dello Zimbabwe. E in questo paese non potremo tornarci mai più

Leonardo, il nostro videomaker, non guarda in camera perché è in paranoia, si è convinto che nel giro di un’ora saremo tutti in galera. Io faccio il duro, anche se mi spiace aver lasciato in camera il cappello da sceriffo. Moreno, gli occhiali scuri sempre addosso, non si è accorto di essere fotografato. Questa foto il 16 settembre è in apertura sul The Standard, uno dei più importanti quotidiani dello Zimbabwe. E questa è la storia di come ci siamo finiti.



Per circa un secolo e fino al 1980 lo Zimbabwe prese il nome di Rhodesia, una colonia occupata dall’imprenditore britannico Cecil Rhodes. Per questo motivo non si tratta di un Paese particolarmente facile per dei visitatori europei, men che meno dei giornalisti. Eppure oggi lo Zimbabwe è uno degli snodi centrali per quanto riguarda il business del carbon credit, l’affare che, in qualche modo non del tutto ancora chiarito, lega il personaggio di Valter Lavitola a Sigfrido Ranucci. Una storia fumosa caratterizzata di complessi giochi di potere e, naturalmente, esorbitanti cifre di denaro che rimbalzano da un continente all’altro come la pallina di un flipper.



Così, dopo mesi tra carte e telefonate, abbiamo fatto l’unica cosa che ci sembrasse giusta e siamo saliti su di un volo Malpensa - Harare con scalo ad Addis Abeba per fare quello che fanno i giornalisti, quello che ognuno di noi ha sognato di vivere almeno una volta nella vita: un fixer al volente di una vecchia Toyota a noleggio, un grosso albergo di stampo coloniale a cui appoggiarci e un reportage nell’Africa profonda da portare a casa. Chi rimane in Italia coordina, incastra date e appuntamenti, ricarica la carta aziendale e ci aiuta a sdrammatizzare nei momenti di tensione.