La sentenza per la morte Giulio Regeni diventerà la scusa della politica per lavarsene le mani

Tre condannati per sequestro di persona, nessuno per omicidio. Questa è la fine, lato giudiziario, della storiaccia di Giulio Regeni, il ricercatore scomparso (il 25 gennaio 2016) e ucciso (il corpo è stato ritrovato il 3 febbraio 2016) in Egitto, un Paese con cui l’Italia ha rapporti commerciali e politici strategici.

Il fatto che l’accusa di omicidio sia stata archiviata e che siano stati condannati tre funzionari - il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif e i colonnelli Uhsam Helmi, colonnello e Athar Kamel Mohamed Ibrahim - di cui non si sa praticamente nulla, nemmeno se siano ancora vivi, è sicuramente grave, perché Regeni è stato certamente torturato e ammazzato di botte, no è caduto dalle scale, non ha sbattuto casualmente la testa.

Come è grave che, nota Ermes Antonucci sul Foglio, il processo sia stato gestito in modo sostanzialmente anticivile, senza che vi fossero avvocati scelti dagli accusati, con avvocati d’ufficio che non hanno potuto produrre testimonianze o parlare con le persone sotto processo.

La cosa più grave, però, è l’assist fatto alla politica con questa sentenza zoppicante. Stiamo parlando palesemente di un caso che crea imbarazzo politico perché qualsiasi essere umano sano di mente chiuderebbe qualsiasi rapporto con un governo che ha tentato di depistare sull’omicidio di un ragazzo che stava facendo ricerche sui sindacati indipendenti d’Egitto.