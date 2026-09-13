Dieci anni fa il sacrificio di Tiziana Cantone grazie alla quale abbiamo la legge sul Revenge Porn: abbiamo intervistato sua mamma, Maria Teresa Giglio

Oggi è l'anniversario dei dieci anni dalla scomparsa di sua figlia. Maria Teresa, dopo tutto questo tempo, come sta?

Beh, come sto? Bella domanda, vi lascio immaginare. Sto molto male, anche perché, insomma, dopo dieci anni non solo c'è il convivere con il vuoto che lascia la perdita di una figlia, ma una sofferenza interminabile, che non finisce mai. Il fardello diventa ancora più pesante perché comunque sono rimasta con tutti i dubbi, con tutte quelle domande senza risposta.

Alla luce della sua storia, quando osserva il mondo che si è portato via sua figlia in questi dieci anni è cambiato così tanto, cosa pensa?

Quel che mi ha dato un po' di soddisfazione è stata l’emanazione della legge che andava a disciplinare questo tipo di reato, riguardo alla diffusione illecita, non consensuale, dei contenuti, come è capitato a mia figlia. Ho lottato molto. Da quando è scomparsa mia figlia non mi sono mai fermata, è una promessa che ho fatto a Tiziana. Tiziana Cantone che aveva fatto ben tre, quattro denunce, però senza avere esiti positivi. C'è stata una piccola soddisfazione per quanto riguardava Facebook o qualche altra piattaforma, compreso qualche quotidiano. Purtroppo un certo tipo di giornalismo rende le vittime maggiormente vittime: la famosa vittimizzazione secondaria.

In cosa sbagliarono i giornalisti all’epoca?

Un giornalista avrebbe il dovere, sul piano etico-morale, di informarsi bene sulle vicende che va a narrare, da fonti scelte, e non riportando magari, acriticamente, notizie già scritte da qualche altro giornale. Su mia figlia si disse di tutto e di più. Questa narrazione così distorta all’epoca mi fece svegliare da quel torpore cognitivo nel quale ero cascata dopo la morte della mia Tiziana. È nata questa necessità, questa urgenza, di chiarire chi fosse mia figlia in realtà e chi eravamo noi, perché siamo persone per bene, persone alle quali certe cose non appartengono proprio. Tutti quei “giochi” a mia figlia non le appartenevano proprio. Non lo dico in quanto mamma, lo dico parlando con la realtà in mano e perché ovviamente conosco bene e conoscevo bene mia figlia. Altrimenti io non avrei proprio più parlato.

L’intimità non è certamente una colpa…

Ognuno è libero di fare della propria vita ciò che vuole, ma senza danneggiare gli altri, come aveva fatto questa specie di compagno che io ho deciso di definire tale, perché comunque era un compagno. Doveva prendersi cura della sua donna, amarla nel vero senso della parola, quindi con tutte le attenzioni. Ma non lo ha fatto. Sono contenta che almeno, grazie a Tiziana Cantone specialmente, sia stata fatta la legge sul revenge porn. Anche la mia campagna di sensibilizzazione ha avuto un suo peso e ha portato a riflettere e a contenersi, no? Ha portato a redarguire delle persone e quindi, insomma, non sparare a zero come hanno fatto con Tiziana, senza conoscere il suo vissuto, senza conoscere la sua persona. All’epoca si disse addirittura di un pretesto per lanciare una nuova porno-star. Guardi, veramente mi riesce difficile parlare di queste cose. La Procura ha fatto molto, molto poco, perché bisognava indagare a fondo anche su tutte le persone che gravitavano intorno a questa vicenda. Perché non era soltanto questo compagno di mia figlia, ma erano tantissime altre persone, delle quali ho fatto nome con il mio esposto ed erano tutte nel telefonino di Tiziana. Un telefonino che usava questo compagno per i suoi “giochi”.

Ci spieghi meglio

Perché usare, con tanti telefoni che lui aveva, proprio il telefonino, il numero di Tiziana? Perché forse era un disegno criminoso già architettato e già, insomma, avevano calcolato anche le conseguenze future, se le cose fossero andate male. Quindi dovevano far cadere la colpa evidentemente su Tiziana Cantone. Altrimenti perché usare quel telefonino che non è stato poi mai consegnato né a me, che ne ho fatto richiesta varie volte, né in Procura? Questa legge dovrebbe portare il nome di mia figlia.