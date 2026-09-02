Gli Usa ci hanno rubato l'euro per fregare l'Europa (e salvare lo yen a spese nostre)

La Banca Centrale Europa ha saputo della “fuga” di euro soltanto dopo che gli Stati Uniti li avevano già immessi sul mercato. È infatti successo che la Federal Reserve Bank di New York, per conto del Tesoro americano, ha iniziato a vendere euro per acquistare yen, nell'ambito del primo intervento valutario congiunto tra Washington e Tokyo da quasi 30 anni a questa parte. A Francoforte la notizia è arrivata a operazione conclusa, tanto che Christine Lagarde e il segretario al Tesoro americano Scott Bessent hanno discusso della vicenda soltanto il giorno successivo. La notizia è rilevante per almeno due ragioni. La prima: per quale diavolo di motivo gli Usa hanno usato gli euro e non i dollari per “salvare” lo yen giapponese? La seconda: perché gli Stati Uniti sono intervenuti per sostenere la valuta nipponica? Partiamo dalle singolari modalità dell'intervento, che poi è quello che ha fatto scattare l'allarme. Di solito, quando le principali autorità monetarie occidentali decidono di entrare sul mercato dei cambi, si consultano prima e concordano almeno le linee generali dell'operazione. Questa volta non è successo niente di simile. Washington ha deciso autonomamente di utilizzare le proprie riserve in euro, trasformandole in yen, e lo ha comunicato agli europei soltanto dopo aver premuto il pulsante.