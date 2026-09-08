Valterino l'Africano ha fatto anche cose buone, ecco le foto inedite mentre promette (invano?) la ricostruzione di una scuola in Zimbabwe

Se fosse davvero così allora sarebbe da annoverare Lavitola più che nella schiera dei faccendieri e dei factotum tra quella dei ricchi finanzieri. Oppure, l'altra ipotesi, potrebbe essere quella di un finanziatore occulto e indiretto dietro i giochi finanziari di Lavitola in Africa e Sudamerica. Del resto il patron del Cefalù mobilitava ingenti quantità di danaro, ha posseduto e possiede un numero spropositato di società e si è lanciato negli anni in una lunga serie di business. Che il ruolo di direttore de L'Avanti! fosse così remunerativo? Una domanda che sorge anche pensando all'ormai famoso sondaggio per lanciare Ranucci nell'agone politico. Ci è stato venduto quasi come una boutade da tavola, un'ipotesi da sondare. Ma la realtà è che è stata un'operazione ben più strutturata, che ha coinvolto sondaggisti, istituti, e circa 10mila euro. Ma chi ha tutti quei soldi da buttare per una goliardata tra amici al ristorante?