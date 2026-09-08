Fabrizio Corona mette le corna a Meta con Belén: da “Falsissimo” a “Coronasland”, ora il nuovo nemico sono le Big Tech che lo censurano. Sarà anche nel programma del suo nuovo partito?

“Belén e i Rodriguez - parte due”. E anche stavolta Fabrizio Corona non sta parlando di Belén Rodriguez. O meglio, ancora una volta Belén è il mezzo più efficace per attaccare il potere. Ormai è chiaro e non ci stupiamo: le persone per Corona sono mezzi e al giudizio morale ci arriveremo, forse, in seguito. Perché non è quello il punto dell’articolo. Il potere, dicevamo. Quello che Corona brama di distruggere per appropriarsene da imperatore assoluto. Ne avevamo già parlato nell’articolo in cui commentavamo la prima puntata di Falsissimo, “Belén e i Rodriguez”: ma il bersaglio vero era Maria De Filippi come icona del potere televisivo, stavolta sono addirittura le Big Tech. Ci arriveremo.

Nella prima puntata la causa primaria del male di Belén era Maria e il suo piano architettato per far diventare Stefano De Martino da semplice ballerino a ciò che è oggi. Per la maggior parte del tempo Corona si è concentrato sulla vita di Belén e sulle presunte numerose avventure, aggiungendo un carico da cento con il presunto scoop su lei e Ignazio Moser. Giornalisti e creator ne hanno scritte per tutti i gusti, persino noi di MOW.



Nella puntata precedente Maria è stata a malapena citata: questo è il punto davvero rilevante. Attenzione: per chi avesse ancora qualche dubbio, questo articolo non parla di gossip, ma di comunicazione e di quanto serva saperla usare per, non solo arrivare al potere, ma costruirlo. E ciò che in pochi hanno capito è che la comunicazione di Corona sembra parlare di X, ma X è in realtà il gateway per arrivare a Y. Belén con la sua storia era la porta d’accesso per arrivare a Maria De Filippi, così come lo era stato Alfonso Signorini. Corona si serve del gossip becero perché sa che è quello a creare numeri: in Italia, dire: “Tizia si è scopata tizio” è una garanzia d’attenzione: sai che tutti ti ascolteranno, dal panettiere che si alza alle quattro del mattino, all’intellettuale che si lucida l’occhiale da vista. E soprattutto: su Belén si può dire tutto, sul potere reale di questo Paese, meno. Almeno dall’attuale posizione di Corona. Neanche lui probabilmente può spingersi a tanto. Lo abbiamo visto: su Maria tanti accenni deboli di prove, ma mai una puntata dedicata, nonostante le numerose richieste da parte del pubblico. E i motivi possono essere diversi: o si tratta davvero di un personaggio intoccabile o Maria ha (ed è brava a mantenere) un’immagine talmente impeccabile da risultare inattaccabile anche dal re del gossip. In entrambi i casi, per un megalomane come Fabrizio Corona, il tutto non può che generare frustrazione.