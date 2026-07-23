Intervista a Inoki: “Conoscevo Abderrahim Fakir, da un anno aveva perso la madre e pare gli avessero diagnosticato una brutta malattia” Vannacci? “Dietro di lui poteri più forti che alimentano l’odio”. E su Roggero, il rap e i commenti sui social…

Abderrahim Fakir non è solo il nome di una vittima, ma anche il centro di un dibattito sociale e politico su cui molti si schierano con facilità. E i rapper? Tra le poche voci che si sono esposte c'è quella di Inoki Ness, che in un reel pubblicato su Instagram ha invitato la politica a smettere di alimentare l'odio. In questa intervista racconta il suo legame con la periferia bolognese, il ricordo di Fakir, cresciuto nella sua stessa compagnia, e spiega perché, secondo lui, il rap abbia perso la sua funzione politica mentre la politica continua a strumentalizzare qualsiasi vicenda.



Nel reel che hai pubblicato su Instagram hai detto che conoscevi la vittima, Abderrahim Fakir. Ti va di raccontarci chi era fuori dai racconti che stanno circolando negli ultimi giorni?

Io non lo conoscevo così bene. Facevamo parte della stessa compagnia da piccoli. Ho scoperto che ci conoscevamo tramite un carissimo amico in comune, che invece lo frequentava sempre. Da premettere che a Bologna, per quanto sia una città piuttosto grande, ci si conosce tutti. Io non vivo più lì da tanti anni, ma ho sempre contatti molto stretti. Appena è successo il fatto, questo mio caro amico in comune mi ha raccontato quello che faceva Fakir negli ultimi anni. Sottolineo che la mia, quindi, è una voce “di seconda mano”. Lui era un ragazzo che lavorava, anche se aveva avuto dei problemi con la legge da giovane, era tutta roba che aveva già scontato. Da tanto tempo era un lavoratore regolare, a Bologna lo sanno tutti, aveva anche la partita Iva e dei dipendenti italiani, da quello che so. Da voci che mi sono arrivate ho saputo che lui non stava molto bene, da più o meno un anno aveva perso la madre e gli avevano scoperto una brutta malattia. Era sicuramente una persona in crisi. Le voci che circolano a Bologna sono queste. Nei video si vede una persona in evidente stato di alterazione e di sofferenza. Da quello che appare non stava aggredendo nessuno, ma era in forte difficoltà.

Nel reel inviti a fermare odio e razzismo nei commenti. Sui social sta prevalendo davvero il razzismo o sono i social che danno più visibilità a determinati contenuti?

Io credo che le persone buone e intelligenti non perdano troppo tempo a commentare. A volte ci casco anche io e poi mi rendo conto che effettivamente è una grandissima perdita di tempo. Mi sembra che sia più gente che non ha niente da fare, o che è talmente repressa e bisognosa d’attenzione che deve per forza insultare qualcuno sui social. Credo che sia un problema psicologico nel rapporto che hanno le persone con i social.

Perché si sente questo bisogno di schierarsi nettamente e in modo frettoloso sulle vicende di cronaca?

Credo che sia dovuto proprio a quello che ho detto. Sembra che non si riesca a ragionare con la propria testa. Sembra che tutti facciano copia e incolla di ciò che dicono altri, non mi sembra reale. Parliamo di egocentrici, megalomani che usano queste tecniche per essere notati. E poi c’è un razzismo importante in Italia, va detto. Il Paese è razzista per colpa di politiche come quelle della Sardone, di Salvini, di Vannacci ecc. Gli stranieri, come gli italiani, possono commettere reati. Ma trasformare ogni episodio in una condanna collettiva verso un'intera comunità è profondamente sbagliato.