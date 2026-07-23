“La street art ha messo in luce la bellezza antica”. Intervista ad Alice Pasquini tra morte, vita e senso della pittura nel nostro tempo

Alice Pasquini. Sei diventata un punto di riferimento nel mondo della street art internazionale. C’è stato un primo lavoro, un murale di un artista che all'inizio della tua carriera ha acceso qualcosa dentro di te?

In realtà io ho cominciato a dipingere sui muri quando il termine street art non esisteva proprio; per cui, era difficile avere dei punti di riferimento in quel senso, allora i graffiti venivano considerati “brutti e cattivi” e basta. Ricordo un fumetto di Luca Enoch, la protagonista si chiamava Sprayliz e faceva graffiti da sola. In un momento in cui i writer erano solo maschi, mi sono molto identificata in quel personaggio, e nonostante avessi diversi amici in quell’ambiente, ho compreso presto che avrei fatto qualcosa da sola. Parliamo sempre degli inizi, di un periodo in cui i graffiti erano solo lettering, non esisteva quasi nulla di figurativo. Da lì ho portato in strada la mia voce che era molto diversa, se vuoi, dalla scena dell’epoca.

Scrivere sui muri, street art, murali. C'è ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda l’educazione del pubblico a questo genere artistico?

L’avanguardia artistica che riguarda l’arte pubblica ha portato tante cose nuove nel mondo dell’arte contemporanea, mentre l’arte contemporanea ho l'impressione che non abbia tirato fuori grandi innovazioni negli ultimi anni, quando studiavo io in accademia ricordo la land art, l’happening e la pittura sembrava morta e sepolta, eppure si tende ancora a mettere insieme qualsiasi cosa venga realizzata sul muro, considerando la superficie o lo spray come fosse tutto simile. Sono linguaggi diversi. La volontà di un artista che fa un lavoro per un posto specifico, che possa integrarsi in un determinato contesto è una volontà diversa, ad esempio, dal nome scritto sul muro da un adolescente in crisi. D’altra parte, da quanti anni Basquiat o Keith Haring sono nei musei? A me sembra che oramai questa forma d’arte sia chiaramente entrata nei manuali. Dopodiché sì, c’è questa tendenza ad accomunare un po’ tutto. (…)

Detto questo però è anche una cultura in cui io mi identifico, riesco a capire chi prende lo spray per la prima volta, chi invece ha studiato il lettering, ha sviluppato un alfabeto personale o una tecnica particolare, quella è un'altra cosa. Siamo sempre più abituati al muralismo e meno, invece, a quella che chiamiamo street art. C’è stato un passaggio chiave nei primi anni Duemila quando è entrato in voga questo termine, anche per il successo di Banksy, periodo in cui sono nate le prime gallerie, i primi festival, il mercato della street art.