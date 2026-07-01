Ti porto al mare con due grandi libri di Emmanuel Carrère e di Italo Calvino. Cosa c’entrano fra loro? Niente, sono giganteschi. Ecco perché vale la pena (ri)leggerli d’estate

Dovevamo aprire la rubrica con lui, con l’ultimo romanzo di Emmanuel Carrère, con le sue quattrocento pagine e una lettura gratificante che si nascondeva dietro le parole del grande scrittore francese. Abbiamo così tenuto Kolchoz a giugno e ripreso Gli amori difficili di Calvino per “Ti porto al mare”, un piccolo spazio in cui, fino a settembre, anche sui nostri canali social, recensiremo e/o rileggeremo dei libri per consigliarvi testi da scoprire o riscoprire sotto l’ombrellone. Certo, l’ultimo titolo edito da Adelphi non è il più allegro, distensivo e leggero per una pausa estiva, ma è di sicuro un grande libro per poter, dopo mesi di duro lavoro, riassaporare il piacere delle cose scritte bene. Studiare. E quindi anche un modo per crescere.

Kolchoz di Carrère comincia quando finisce la vita di sua madre, Hélène Carrère d'Encausse, storica della Russia e segretaria perpetua dell’Académie française. Il racconto del suo funerale, i ritratti degli avi, il peso della storia. Carrère avvisa subito il lettore, conscio degli otto miliardi di esseri umani che vivono su questo pianeta, dell’Intelligenza artificiale che “ci inghiottirà”, del disastro ecologico “irreversibile”, della “fine della democrazia”, scrive nella prima parte del romanzo: “Davanti a tutto ciò non è forse completamente fuori luogo scrivere della propria piccola vita che sta finendo, della propria piccola famiglia, della giovinezza dei propri genitori?” (Da E. Carrère, Kolchoz, Adelphi, 2026). Ecco, l'autore non antepone la propria storia a quella del resto della Terra, ma mostra a chi legge uomini e donne che hanno vissuto altri tempi e altre circostanze, a volte sbagliate, altre ingiuste, difficili o complicate. Se è vero che il personale è politico, il familiare sembra esserlo ancora di più. In Kolchoz sono narrate le illusioni, descritti alcuni figli del Novecento, la Russia, le volontà, la letteratura come timone. In Kolchoz partiamo da una famiglia, dalle radici georgiane, dalla figura materna e si finisce a setacciare idee che non ci sono più e quelle che sono rimaste.