Ma Bad Bunny non era un eroe del popolo? Hit, grammy, superbowl e orgoglio di classe, ma poi fa della casita la “tana” dei privilegiati ricchi ai suoi concerti

La cosa più interessante è che tutto questo accade sotto il nome di un artista che ha costruito la propria immagine pubblica raccontando altro. Bad Bunny è la popstar globale dell'identità latina, della comunità, dell'appartenenza e dell'orgoglio popolare. È uno degli artisti che più di tutti hanno sfidato l'idea che il centro del mondo culturale debba essere angloamericano. Per anni il suo successo è stato raccontato come una vittoria della periferia sul centro. Il terzomondismo che conquista il cuore dell'impero.

Eppure la trovata scenica più significativa del suo tour sembra raccontare qualcosa di molto diverso.

Perché al centro di quella casa non c'è la comunità. C'è la separazione. Ci sono loro e ci sono gli altri.

Non necessariamente per volontà dell'artista. Forse nemmeno consapevolmente. Ma il risultato è quello. La casa che dovrebbe evocare accoglienza e condivisione finisce per diventare una piccola enclave privata nel mezzo di un evento collettivo. Una gated community da stadio.

Il punto, però, è che forse questa storia non racconta davvero Bad Bunny. Racconta paradossalmente noi. Me, e pure tu che stai leggendo questo pezzo.

Per anni ci hanno spiegato che internet avrebbe abbattuto le barriere. Che la globalizzazione avrebbe reso il mondo più orizzontale. Che la cultura pop avrebbe dissolto le vecchie gerarchie. Poi sono arrivati gli aeroporti con le lounge riservate, le corsie fast track, i pacchetti platinum, i club privati, gli eventi premium, le community esclusive. E abbiamo scoperto che il desiderio dominante del XXI secolo non è l'uguaglianza.

È il privilegio. O meglio: la possibilità di distinguersi.

Per gran parte del Novecento il lusso consisteva nello stare più vicino all'artista. Oggi il lusso consiste nello stare più lontano dagli altri spettatori.

Questa piccola casa costruita nel mezzo di uno stadio racconta perfettamente la trasformazione. Non vende soltanto un'esperienza migliore. Vende una distanza. Vende il diritto di non essere confusi con il resto della folla.

Ed è qui che il concerto pop torna sorprendentemente vicino al teatro ottocentesco. Questa è la morte del pratone democratico. Per decenni abbiamo pensato che il prato avesse sconfitto i palchi. Che l'esperienza collettiva avesse sostituito le gerarchie visibili. Che almeno davanti a un palco fossimo tutti parte della stessa massa.

Poi è arrivata una casetta nel mezzo di uno stadio.

E il vecchio teatro di Marcel Carné è tornato davanti ai nostri occhi: i palchi sotto, il paradiso sopra e, nel mezzo, la convinzione tutta contemporanea che il privilegio non debba più nascondersi. Debba essere fotografato. E condiviso a mezzo social, con buona pace dei “bambini del paradiso”.