“La mafia? Che è, una parola che se mangia?”: le bombe a Lo Stato delle Cose (Rai 3) e l’intervista all’uomo di Messina Denaro in arresto e scomparso, Paolo Aurelio Errante Parrino, e sull’inchiesta Hydra da Giletti

"Ma secondo lei la mafia qui c'è?", domanda l’intervistatrice.

"Ma che mafia? Che è, una parola che se mangia 'sta mafia?", risponde Errante Parrino con tono sprezzante.

"Non so, cos'è la mafia?" insiste la giornalista.

"Ma che ne so cos'è…" risponde lui, evasivo.

Quando gli viene fatto notare che sembra negare l’esistenza stessa del fenomeno mafioso, ribatte: "Ma come faccio a dire io che, praticamente glielo ho detto, è dal '97 che io, da quando sono uscito, non ho contatti con nessuno e nemmeno ne avevo prima."

L’intervistatrice incalza: "Ma non che lei lo sia. Che esista la mafia…"

E lui, tagliente: "Ma esiste che? La vede in televisione, per questo. Lo dicono là: 'mafia là, mafia là', che è?"

"Eh, per lei la mafia non esiste, questo è il punto."

Errante Parrino conclude: "Mah, per me... Non so nemmeno che cosa sia questa mafia."