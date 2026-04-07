Il macabro trofeo di Pamela Genini? Le piste sono tante, ma quella testa mozzata forse deve cucire una bocca (già in carcere)

Tra le piste seguite dalla Procura della Repubblica di Bergamo, quindi, c’è chiaramente quella del clamoroso (e orribile) gesto intimidatorio. Perché non è un segreto che il delitto di Pamela Genini possa far accendere la luce anche su tutto quello che succedeva nel mondo di Soncin. Intorno a Soncin. Chi conosce il carcere e la malavita dice che gesti così hanno spesso come indirizzo proprio qualcuno che è tra le sbarre e a cui va fatto arrivare un messaggio. Certo è che ritrovare i resti asportati di Pamela aiuterebbe a capire molte cose. E, magari, pure a rispondere definitivamente a quel “perché” che ormai da settimane rimbomba nella testa di una famiglia che, oltre alla pace perduta di una figlia ammazzata, adesso vive pure il tormento per quello che è successo al cimitero di Strozza.

La mamma di Pamela, Antonella, non crede alla pista satanista e nemmeno a quella del traffico internazionale di denaro illecito ipotizzato dall’ex amico Francesco Dolce. Non dice nulla, invece, sulla possibilità agghiacciante che il corpo della figlia possa essere stato usato di nuovo, questa volta come una minaccia. E, in maniera umanamente del tutto comprensibile, sembra preferire la pista del macabro. Sembra che a profanare quella tomba siano stati in tre, forse quattro. Hanno lasciato graffi sul cemento, tracce di scasso, residui di un’urgenza che tradisce l’amatorialità del male. E proprio quei segni di pochezza racconterebbero, per la donna, che a volere quella profanazione sia stato un qualche collezionista del macabro. E’ l’ipotesi di una madre che ormai, comprensibilmente, non sa più cosa pensare, se non che sua figlia è stata ammazzata un’altra volta e, paradossalmente, con ancora più efferatezza.