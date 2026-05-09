Sapete perché Giorgia Meloni era a Yerevan? Una parola: il gasssssss! C’è stato un incontro fondamentale per l’Europa e l’Italia di cui non vi ha parlato seriamente quasi nessuno. Ecco com’è andata la Cpe organizzata da Macron

“Non si è trattato solo di un evento simbolico”, ci spiega Florent Marciacq, ricercatore al French Institute of International Relations. “Il vertice Cpe è stato immediatamente seguito dal primo vertice in assoluto UE-Armenia, dal lancio del partenariato UE-Armenia per la connettività, dai progressi in materia di liberalizzazione dei visti e dal rafforzamento della cooperazione dell’UE con l’Armenia in materia di sicurezza”. Un altro risultato importante, che Marciacq sottolinea, è stato la prosecuzione del percorso di pace tra Armenia e Azerbaigian. “Sebbene il presidente azero Aliyev abbia partecipato a distanza, il vertice ha mantenuto il processo di pace visibilmente all’ordine del giorno europeo e ha rafforzato l’idea che il Caucaso meridionale stia diventando parte dello spazio strategico più ampio dell’Europa”. Qualcuno a questo punto potrebbe infatti chiedersi cosa interessi agli italiani della pace tra Armenia e Azerbaijan. Per capirlo basti sapere che oggi gli azeri sono il nostro secondo partner nell’export di gas. Insomma, in un periodo di Stretto di Hormuz chiuso e rubinetti russi bloccati, meglio tenersi stretta la stabilità azera.



Sempre a proposito di nuovi amici la Cpe di Yerevan verrà ricordata anche come la prima a vedere la partecipazione di un premier canadese. Mark Carney è infatti volato dal Canada per essere presente in qualità di “ospite”. “Un forte segnale per dimostrare l’interesse canadese verso la collaborazione con l’Europa”, secondo Marciacq a cui non è però sfuggita un’assenza pesante. Per un premier canadese presente, c’è stato infatti, per la prima volta, un primo ministro tedesco assente. Friedrich Merz non era infatti a Yerevan. Perché? “L’assenza di Merz riflette il peso crescente delle pressioni politiche interne. Berlino è sempre più assorbita dai dibattiti interni sulle riforme economiche e istituzionali, dalla continua ascesa dell’AfD e dalla delicatezza politica che circonda le imminenti elezioni regionali in due Länder”, spiega Marciacq che comunque traccia un bilancio positivo: “La presenza di Carney ha rafforzato la Cpe più di quanto l’assenza di Merz l’abbia indebolita”. E la “nostra” Meloni invece? Anche lei ha avuto un occhio di riguardo alle sue pressioni interne. Mentre da destra Vannacci la incalza sempre di più sul tema migrazione, lei ha colto l’occasione di Yerevan per presentare insieme al premier britannico Keir Starmer una dichiarazione congiunta per il contrasto alla migrazione legale. Il testo è stato firmato da 33 Paesi.