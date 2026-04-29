Ma perché Belve (e non solo) adesso sono anche su Disney +? La Rai esulta, ma il motivo potrebbe essere molto più banale, e c'entra la normativa europea sulle piattaforme

La Rai cerca nuovo pubblico, allargando la varietà di prodotti disponibili sulla piattaforma che, non a caso, sono passati dalle classiche serie ai programmi televisivi. Non stupisce infatti che, ad esempio, fosse già presente un successo come Doc-Nelle tue mani, mentre è più singolare l'approdo di The Floor-Ne rimarrà solo uno, un game show condotto da Paola Perego e Gabriele Vagnato che sta passando senza fare rumore.

Sia Belve che The Floor sono state caricate dal giorno successivo alla messa in onda, aggiungendosi così a diversi titoli Rai che Disney aveva già in catalogo. Anche qui, si trattava di serie televisive come Don Matteo e I Bastardi di Pizzofalcone, Un medico in famiglia, Il Commissario Ricciardi, Le Indagini di Lolita Lobosco e, appunto, il già citato Doc.

All'annuncio della notizia, a Viale Mazzini hanno esultato: la Rai "entra a far parte di un prestigioso network europeo caratterizzato da una visione comune orientata alla valorizzazione della narrativa locale all’interno di ecosistemi digitali internazionali", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Rai.

Per spiegare l'accordo però, più che a Roma, bisogna guardare a Bruxelles.