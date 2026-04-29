Giulia De Lellis non posta la figlia sui social perché "è pericoloso". Ma vuole i vostri per il suo show davanti a 6 milioni di follower

Nessuna vacanza (sempre #suppliedby) è mai stata una 'vacanza' vera, racconta Shari: toccava smarchettar roba fino a quando si riusciva a risultare baby-venditori credibili. Dal primo vagito in poi, fine pena mai. Non vogliamo dire che questa sia la 'norma', ma Ruby Franke, che più in là si sarebbe unita a una setta super estremista diventando ancora più pericolosa per il figliame, s'è presa 30 anni di gabbio per 'abusi sui minori'. Nella pena, è stata presa in grande considerazione la testimonianza di Shari, la prima al mondo a denunciare i genitori per averla esposta, senza consenso e per tutta la vita, sui social e data in pasto a milioni di perfetti sconosciuti. Volendo restare su un piano quasi banale: a scuola c'era molta diffidenza verso di lei, spiega, perché i compagnucci sapevano che, andando a casa sua o comunque frequentandola, sarebbero finiti prima o dopo in qualche video virale. E non gli andava, quindi le restavano ben lontani. Fino a qui si può arrivare, anche se non ci pensiamo perché 'lo fanno tutti e allora 'che male c'è?'. Il mero fatto che qualcosa 'succeda', non la rende per forza 'giusta' o 'normale'. E alle conseguenze nessuno pensa mai, pure perché non ricadranno sulla nostra pellaccia di onesti e innocenti follower.

Ora, tornando al punto, Giulia De Lellis risulta essere ben consapevole dei rischi dei social per i minori. Infatti, annuncia d'aver deciso di non mostrare la sua Priscilla (Lucilla Nella Marie Rapisarda, ndr) su Instagram. Nel frattempo, però, vuole i vostri pargoli perché ha da pubblicare la seconda stagione del suo video-podcast coi bambini. In faccia a sei milioni circa di follower, lo ripetiamo, considerando 'solo' Instagram. I genitori dei pupi avranno di certo dato il consenso e firmato le liberatorie di rito, ma quanto saranno coscienti della problematicità in cui, anche in questo modo, infilano il figliame? Giulia De Lellis cosciente sul tema lo è, al 100 %. E se ne sbatte, quando a rischiare sono i marmocchi degli altri. Si magnassero brioche.

Verrà il giorno in cui la pianterete di farvi prendere per il culo, pure contenti 'per la grande occasione di visibilità', magari. Oppure, fa lo stesso, il giorno dell'asteroide che porrà fine a ogni cosa. Opzione per cui, personalmente, faccio il tifo. Oramai da anni. Eh, ma quanta negatività, lo so, se i genitori sono d'accordo, che problema c'è? Nessuno, bimbi, tranquilli (agevolo screen in cui, ne sono certa, 'si scherza').