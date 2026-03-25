Viene giù tutto e Giorgia Meloni interviene duro su ministri e sottosegretari (come avevamo scritto). E quindi adesso ci permettiamo di suggerirle le prossime mosse

Pare, si dice, si mormora tra fonti attendibili che Arianna Meloni, agguerrita quanto la sorella premier, abbia sussurrato urlando: “Porro e Borselli non spostano un caz*o”. Che il rumor sia vero o no, che si riferisse a Nicola Porro e Hoara Borselli o ai parcheggiatori sotto casa, è una opinione. Una opinione condivisibile, nei fatti diremmo, dopo la sconfitta al referendum. Per questo, noi di MOW, vorremmo porre alla gentile attenzione di Giorgia Meloni di approfondire la faccenda che chiameremmo “la questione della bolla col buco”, una questione squisitamente mediatica, di comunicazione. Si sta apprezzando, da più parti, questo, chiamiamolo così, repulisti attuato dal premier. Bene. Si spinga fino in fondo: affronti il problema degli opinionisti da salotto che, evidentemente schierati dalla sua parte, senza più credibilità contradditoria, attirano solo spettatori schierati già dalla Sua parte (la cosiddetta bolla: gli algoritmi ce li abbiamo nel cervello) con il rischio di perderli, quegli stessi elettori, per eccesso di zelo, per esagerazione evidente di propagandiamo senza ragionamento (ha capito cosa intendo). Non commetta, come ha commesso, gli stessi errori della sinistra, errori che l’hanno portata al governo. Detto in termini chiari: basta con i retrequattristi e i retequattristi prestati alla Rai (che è per di più servizio pubblico), bravi giornalisti, per carità, ma con la “bolla col buco”, come abbiamo detto. Basta col buco, insomma. Si apra al confronto. Si può essere “governativi” anche senza essere più realisti del re, ma si può anche dare spazio a veri e propri contraddittori, che sono mancati già da ben prima della campagna referendaria (che molti, con un lapsus magnifico, hanno continuato a chiamare “campagna elettorale”). Anche Marra e Fedez non spostano un voto, per dire, manco fra i “cciofani".