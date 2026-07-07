Il 6 luglio 2026, per il calcio internazionale, è una data fondamentale. Uno spartiacque. Cristiano Ronaldo, l’unico calciatore della storia ad auto proclamarsi il migliore di sempre (in questo sì, è unico), con la fascia di capitano del suo Portogallo, è stato eliminato dal Mondiale. E forse dal calcio di alto livello. La Spagna è passata in vantaggio al 90’ con Merino su imbucata di Ferran Torres e la pratica si è chiusa con un risultato di misura agli ottavi di finale, come era accaduto nel 2010 in Sudafrica. Ma questa volta è diverso.

La partita aveva il sapore di una sentenza. L’ultima di Cristiano con la maglia della Nazionale ai Mondiali. L’ultimo tentativo di portare a casa quel trofeo sempre inseguito per restare nella scia della narrazione Ronaldo - Messi. Anche se, quando ha capito che non ci sarebbe mai andato nemmeno vicino, nonostante una squadra con le potenzialità per arrivare lontano, soprattutto in questa edizione del torneo iridato, come al solito il numero 7 portoghese ha provato a rigirare il racconto dalla sua parte, manifestando una certa incoerenza.

In passato, quando Messi, nel 2022 in Qatar, alzava al cielo la Coppa aveva detto: “Non è un sogno per me vincere il Mondiale. Definite se sono uno dei migliori della storia con un torneo con sei o sette partite?”. Oggi, invece, nel giorno in cui si è palesata ogni risposta, ha preso un’altra via per, in qualche modo, appiattire il Mondiale di calcio al pari di una manifestazione come le altre. “Per me il successo agli Europei nel 2016 vale come la Coppa del Mondo”. Così però, caro Ronaldo, vale tutto.