Nell’epoca dei conformisti e dei peones, difendere Lele Adani è un obbligo morale

Sparare su Adani è più comodo che ammettere di aderire a un pregiudizio. La pigrizia cognitiva è l’unica vera fede di massa che non conosce crisi. Nel Medioevo si sputava alla strega in piazza, gesto rituale, purificatorio, gratuito. In certi angoli del mondo ci sono padri che portano i figli ad assistere a un’impiccagione pubblica, come fosse un passaggio educativo: il linciaggio come collante comunitario, la vittima sacrificale che serve a farci sentire tutti dalla parte giusta. Oggi sui social va di moda criticare Adani, perché lo fanno tutti, si ride perché è diventato un rito di appartenenza al gruppo giusto, quello di chi se ne intende, salvo poi non saper spiegare una diagonale difensiva o l’origine del ricorrente falso nueve. Lui era un difensore centrale e dunque non ha bisogno di essere difeso. Forte del grande bacino di devoti che lo seguono anche a teatro, dove emana la goliardia puzzona di Viva El Fùtbol, in cui tra l’altro riesce a tradurre la complessa e sempre più instabile dialettica di Antonio Cassano, quando usa a istinto termini, per lui innovativi, che ha sentito ripetere dai figli scolarizzati. Difendere Adani è un esercizio scomodo e controcorrente. In tempi di democrazia digitale assoluta, la competenza, se accompagnata da una passione sopra le righe, disturba. I detrattori vogliono fare parte di un noi virtuoso. Per loro è un rito catartico. Forse l’invidia per chi esce dal coro, come lui, unita alla pigrizia mentale di chi preferisce il conforto del branco. Le masse digitali amano odiare collettivamente: dà identità a buon mercato. Non serve avere ragione, basta avere tanti retweet contro qualcuno. Adani non è perfetto. La sua enfasi può scivolare nell’eccesso. Ma sono limiti dell’essere umano che ha una visione e crede in qualcosa, non di chi non ha nulla da dire. In un panorama di opinionisti intercambiabili, lui ha una voce riconoscibile al primo aforisma. E in Italia, le voci, prima o poi disturbano. Le masse continueranno a linciare, perché è più facile che riflettere e aprirsi alle verità di chi ha più competenza. Tanto Adani - nel nome della garra, del River Plate e di Mattías Almeyda - continuerà a dire quello pensa.