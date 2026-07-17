Lo Stato dava soldi per i centri di accoglienza e venivano usati per fare la bella vita: la storiaccia da 1,3 milioni di euro pubblici del consorzio Maleventum

Un sistema del genere non sta in piedi da solo. Ha bisogno di sponde, di coperture istituzionali, di chi si gira dall’altra parte. Ed è qui che l’inchiesta scava il solco più profondo, entrando dentro gli uffici della Prefettura di Benevento, l’organo che avrebbe dovuto controllare e che invece, secondo l’accusa, proteggeva. “Ho avuto modo di conoscerlo” racconta un nostro informatore, “lui stava proprio cercando dei mediatori perché, ho scoperto solo dopo, gli stava per arrivare un controllo e quindi doveva far trovare una figura professionale presente in sede. Essendo io arrivato da poco in Italia, quindi non sapendo niente di lui e del suo giro, mi sono proposto. Poi ho cominciato a scoprire delle cose strane e mi sono spaventato perché fra Porsche, Yacht e altro, a un certo punto è spuntata una pistola e ho capito che dovevo immediatamente andarmene. Successivamente, mi è stato detto che nelle sue strutture le persone migranti vivevano in uno stato di abbandono totale, insomma, per lui contava e probabilmente conta solo il business. La cosa buffa è che l’ho incrociato di nuovo dopo quella volta, ma indirettamente, perché un amico mi aveva detto che stava per aprire un altro centro e cercavano un mediatore. Mi sono informato, e la cooperativa faceva capo a lui, quindi ho evitato. Credo che quel personaggio non dovrebbe occuparsi del sociale, non dovrebbero permetterglielo mai più”, conclude il mediatore.

Il nome chiave è quello di Felice Panzone, ex funzionario addetto proprio alla gestione dei centri. Panzone, per la Procura, era l’uomo delle “soffiate”. Quando stavano per scattare le ispezioni di Asl, Nas, Prefettura o delle delegazioni Onu, faceva partire la telefonata verso il consorzio. Usava una parola d’ordine precisa: “Alert”. Era il segnale per far scattare le pulizie di facciata dell’ultimo minuto, per nascondere lo sporco sotto il tappeto e superare il controllo. Insieme a lui, nei guai ci sono finiti anche gli ex dirigenti dell’Area Immigrazione, Maria Rita Circelli e Giuseppe Canale. L’accusa per loro è di aver evitato sistematicamente di applicare le penali e le sanzioni previste dai contratti d’appalto a fronte delle evidenti irregolarità. Un’omissione continua che ha permesso al business di continuare a macinare soldi. Ma in questa brutta storia, anche un carabiniere che informava il Di Donato di indagini a suo carico e un controllo dei NAS, uno psicologo e dei proprietari di immobili accusati di infedeli dichiarazioni al fine di ottenere l’agibilità per l’accoglienza dei migranti e altri centri di accoglienza gestiti dal consorzio.