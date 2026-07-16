Mamma e figlia avvelenate a Natale: ecco cosa ha raccontato Gianni Di Vita la primissima volta che è stato ascoltato dagli inquirenti

Il vero e proprio tracollo sarebbe avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, quando tutti e tre i membri del nucleo familiare avrebbero accusato un violento malore. Di Vita ha spiegato di aver allertato la Guardia Medica per segnalare gravi difficoltà respiratorie, ricevendo tuttavia come consiglio dal medico di turno l'assunzione di un tranquillante per calmare l'ansia. Poco dopo le 8:00 del mattino del 27 dicembre, l'uomo ha contattato nuovamente il servizio di continuità assistenziale per un secondo parere. In questa seconda occasione, il medico di guardia si è recato personalmente presso l'abitazione per una visita domiciliare, prescrivendo e lasciando delle fiale di soluzione fisiologica da somministrare a moglie e figlia. Per l'inoculazione della terapia endovenosa, Di Vita ha contattato un infermiere amico di famiglia. È stato proprio quest'ultimo, durante la somministrazione delle flebo, ad accorgersi che la giovane Sara stava iniziando a manifestare evidenti problemi di natura cognitiva. Considerata la persistente indisposizione dei genitori, è stato il fratello del Di Vita, Antonio, a farsi carico di accompagnare d'urgenza la ragazza al Pronto Soccorso. Nel corso del pomeriggio, a fronte di una telefonata dall'ospedale che segnalava il peggioramento delle condizioni di Sara, i coniugi si sono precipitati presso la struttura ospedaliera, dove la signora Antonella ha accusato un grave malore non appena giunta sul posto.

Interrogato specificamente dagli inquirenti in merito alla possibilità di aver assunto cibo avariato o tossico, Di Vita ha provato a mappare i pasti consumati nei giorni precedenti. Agli atti risulta che l'unico pasto consumato esclusivamente dal nucleo ristretto — composto da lui, dalla moglie Antonella e dalla figlia Sara, escludendo l'altra figlia Alice — risalirebbe alla cena del 23 dicembre. Di quel pasto, tuttavia, l'uomo ha dichiarato di non ricordare affatto il menu, specificando che era stato preparato dalla moglie. Nei giorni successivi la famiglia ha invece condiviso la tavola con numerosi parenti, senza che si registrassero altri casi di intossicazione: il pranzo del 24 dicembre è stato consumato insieme ai familiari della moglie, con circa dieci commensali presenti, e la cena della Vigilia di Natale si è svolta a casa della madre del Di Vita, anch'essa alla presenza di una decina di persone. In entrambe le occasioni conviviali, come rimarcato dal testimone, nessuno degli altri invitati ha manifestato alcun tipo di malessere, circoscrivendo di fatto il contagio o l'intossicazione ai soli tre componenti del nucleo familiare di Pietracatella.