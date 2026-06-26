Delitto di Garlasco: Palmegiani è masochista? No, ma sull’Impronta 33 non l’ha detta tutta e Linarello c’è andato giù duro (anche con i RIS)

E’ noto, infatti, che i consulenti della difesa Stasi hanno di recente effettuato degli studi sulle immagini di quella impronta, mettendo in dubbio, sulla base del responso di uno spettrofotometro di ultimissima generazione usato anche dalla Nasa, la possibilità che vi fosse del sangue. Da qui lo “scontro di versioni”, poi finito inevitabilmente anche sui social. Ma andiamo per ordine. Dicendo, prima di tutto, che sull’Impronta 33 e sull’ormai tristemente famoso “grattato del muro” già la relazione fatta dai RIS nel 2007 era imprecisa e fumosa. Si afferma che su quell’impronta era stato effettuato il combur test, oltre a spruzzare la ninidrina, e che, successivamente, s’era proceduto anche all’OBTI Test, che è specifico per rilevare il sangue umano. Quest’ultimo test, però, è stato effettuato solo e esclusivamente sul “grattato del muro” della 33 e non su altre tracce. E proprio il fatto che sia stato effettuato sul grattato diluito potrebbe aver favorito falsi negativi.

E’, di fatto, quello che sostiene la difesa di Alberto Stasi quando, tramite il consulente Ghizzoni, arriva a affermare che l’OBTI Test effettuato a suo tempo non può essere considerato affidabile. O che, almeno, varrebbe la pena restare aperti al dubbio. Una tesi, questa, che Ghizzoni ha supportato anche con una prova reale – quindi non solo fotografica – effettuando esperimenti ripetibili con sangue e sudore sia per verificare la reazione nel colore della ninidrina, sia per verificare la reazione dei test alle tracce, evidenziando la possibilità concreta di un falso negativo e concludendo che il risultato dell'OBTI effettuato nel 2007 fu, con ogni probabilità, falsato.