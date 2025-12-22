Delitto di Garlasco: sentito Vittorio Feltri? “Anche Andrea Sempio non c’entra”. E chiede l’intervento di Mattarella per Alberto Stasi

Il vero scandalo, secondo Feltri, non è solo l’errore giudiziario, ma la lentezza con cui la giustizia ha preso atto e sta prendendo atto di questi errori. “Si è deciso – ha aggiunto - che il colpevole dovesse essere lui, poi si è adattato il processo a quella decisione. Questo non è diritto, è arbitrio travestito da procedura”. Insomma: un gioco di forze più grandi, in cui i fatti sono sacrificati in favore di una narrazione che deve essere mantenuta a tutti i costi. Il paradosso, però, oggi sta nel fatto che, mentre il caso di Stasi si è trasformato in una battaglia contro il sistema, la verità continua a avere grosse difficoltà a emergere. Tanto che oggi, per non doverla aspettare troppo da dentro una galera, Feltri arriva a proporre una soluzione clamorosa: la grazia dal Presidente della Repubblica. Un atto che, scrive, non deve essere visto come un atto ornamentale, ma come un dovere, quando la giustizia si piega in modo così evidente a errori (solo errori?) così gravi. “Qui siamo oltre l’errore – aggiunge - siamo davanti a una vita impalata nonostante l'assenza di prove”.

Il rischio, adesso, è che quello che è accaduto a Alberto Stasi possa accadere anche a Andrea Sempio. “Questa nuova inchiesta non mi convince – ammette Feltri - mi sembra che stiano facendo un gran casino. Dopo diciotto anni non trovi niente e infatti non mi sembra che ci sia niente di nuovo di così interessante da poter dire che siamo vicini al punto di risolvere il caso. C’è una tale confusione, mi sembrano tutti un po’ ubriachi”. Come se “il sistema”, insomma, non volesse vedere la possibilità di un’altra verità da andare a cercare. Qualcosa che lui ha già visto e che, a suo tempo, gli è costata anche un tentativo di fargli fermare la penna. Ma sull’intercettazione in cui si afferma che Ermanno Cappa, zio di Chiara Poggi e padre delle gemelle Paola e Stefania, provò a darsi da fare per evitare che scrivesse ancora così a favore di Stasi, il direttorissimo continua a non volersi esprimere. “Per me – aveva già detto all’indomani della pubblicazione di quelle intercettazioni - uno che fa una cosa del genere è un avvocaticchio”.