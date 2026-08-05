Basta ca**ate, sappiamo tutti che le chat di Delmastro restano blindate dietro l’ipocrisia della maggioranza, che vota sì in giunta ma poi…

È tutto bellissimo perché il caso dell’autorizzazione della Giunta sulle chat di Andrea Delmastro con il prestanome dei Senese Mauro Caroccia è la questione burocratica più assurda e intricata che si sia mai vista, ma il cui risultato, alla fine sarà sempre lo stesso. Le chat di un parlamentare con un prestanome della criminalità organizzata, non vanno trasmesse ai Pm. Fine. Però per arrivare al risultato finale, scontatissimo – c’è chi si indigna, pensate come stiamo messi – c’è tutto un disastro procedurale di cui a quanto pare è necessario tirare le fila, perché altrimenti un ci si capisce una s**a. Partiamo dall’inizio. Allora, bambini, c’era una volta una Procura – quella di Roma - che voleva utilizzare delle conversazioni per capirne qualcosa di più di quel pasticciaccio della Bisteccheria d’Italia, una Camera che doveva autorizzarne l'impiego e un presidente – sempre della Camera – che diceva NO, una Giunta che giustamente protestava, un solo voto di scarto e oltre al danno pure la beffa perché la Giunta per le autorizzazioni sarebbe poi dovuta ricomporsi, formalmente ricalcando gli attuali equilibri della maggioranza, de facto a favore di un ulteriore diniego ai pm sulle chat dell’ex sottosegretario. E così vissero tutti felici e contenti? E chi lo sa. Quel che è certo è che per i pro-governo e la maggioranza stessa si parla di tutela delle prerogative parlamentari. Dai banchi dell’opposizione e della stampa, quella vera, si accusa una partita giocata spudoratamente in difesa al sottosegretario alla Giustizia.