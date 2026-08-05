Ma i giornali si sono accorti che a Palermo sta scoppiando un’epidemia di Fentanyl?

Ad oggi i ministeri dell’Interno e della Salute hanno istituito un protocollo specifico per monitorare la comparsa della potentissima droga, al fine di stroncare sul nascere la filiera di diffusione. Il Fentanyl, oltre a rappresentare un’emergenza medica, è anche una questione di sicurezza nazionale, come dimostra il caso statunitense. È peraltro molto recente il caso del furto di 80 fiale di Fentanyl dall’ospedale Israelitico di Roma, dove i due custodi della struttura sono stati inseriti nel registro degli indagati da parte dei pm capitolini, che stanno cercando di individuare i destinatari della partita di stupefacente. Non è certo un singolo furto a provocare un’ondata di overdose come negli Stati Uniti e la vicenda non è necessariamente collegata all’emergenza palermitana, ma, ad ogni modo, il fatto che la stampa nazionale trascuri questa notizia non è un buon segnale. Si tratta di un fatto gravissimo che non va sottovalutato e l’attenzione va mantenuta alta, così come la guardia.