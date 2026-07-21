Abbiamo imparato a riconoscere gli stron*i con Alba Parietti a Privé by MOW ed Escort Advisor: “Nel sesso sono senza limiti”. E su Vialli ammette: “La nostra storia? Dovrei solo esserne fiera”

Un'altra volta che ci siamo incrociati, senza che tu lo sapessi, è quando sei stata intervistata da Daria Bignardi e lei ha ripreso un'intervista che ti avevo fatto io dove tu dicevi che avresti fatto un pensiero su Patti Pravo da un punto di vista sessuale. E quella domanda te l'avevo fatta io: se ci fosse stata una donna che ti aveva ispirato.

Allora, come maestre ho avuto Nicoletta e Amanda (Patty Pravo e Amanda Lear, ndr). Nicoletta più per aver conosciuto la sua musica, per averla seguita fin da quando ero ragazzina, per averla sempre ammirata come artista e averla sentita parlare di libertà. Sono due donne estremamente libere, con un'enorme classe, a cui vorrei assomigliare anche da più grande. Mi hanno ispirato moltissimo. C'è chi voleva essere Raffaella Carrà, io volevo essere Amanda Lear o Patti Pravo.

Hai mai fatto sesso con un'altra donna?

Posso dirti una cosa? Trovo che il sesso sia una delle cose più intime e, se ci fai caso, nelle mie interviste ho detto pochissimo. Io non ho mai parlato, non ho mai svelato nulla sul quanto, il come, il dove, il perché, in che luogo. Perché se nel sesso togli il mistero e racconti tutto, togli qualcosa. Ci deve essere qualcosa che lasci esclusivamente per te.

Tu hai scritto un libro che si intitola La cacciatrice di narcisisti dove fai un manuale di come riconoscere gli stronzi.

Sì, infatti dice: “Mai dare soddisfazione agli stronzi”.

Esatto. Dammi le tre regole.

A prima vista è quasi impossibile. Però ci sono delle cose che fanno abbastanza spesso i narcisisti. Innanzitutto hanno un'insistenza enorme per averti all'inizio, soprattutto se tu sei refrattaria. Se tu cominci a capire chi hai davanti, loro invece pensano che sia doveroso che tu caschi immediatamente ai loro piedi. Quindi, se non ci riescono, diventano assillanti. Uno che comincia ad assillarti e riempirti di messaggi, a non rispettare anche i tuoi tempi, i tuoi spazi, il tuo bisogno di capire chi hai davanti, che non ha rispetto del tuo bisogno di renderti conto di che cosa ti sta succedendo. Perché in fondo ognuno di noi ha voglia di essere unico.

Certo.

Essere riconosciuto, essere scelto, essere idolatrato. Una mia amica un altro giorno mi diceva: “Se io con l'esperienza di oggi avessi vent'anni...”. Ho risposto: “Faresti peggio ancora”. Perché la verità è che l'età non ti preserva, anzi il contrario. Io purtroppo dico una cosa che è spietata e anche cattiva. Forse è troppo cattiva?

No, no, siamo nel luogo giusto.

Gli uomini sono come le toilette: quando sono troppo liberi, dopo una certa età, come minimo sono guasti. È un po' troppo forte come espressione?

È molto bella.

Ma “guasti” non vuol dire... Cioè, se uno dopo i cinquant'anni è un indomabile single e robe del genere, è inutile che ti affanni. C'è un mio amico, che poi è Graziano Antonacci, a cui dicevo: io sono come la Vedova Nera, quella che mentre viene interrogata, in realtà è lei a interrogare gli altri. Parlo molto di me, gli altri sono convinti di sapere tutto. Ma sono io che so tutto di loro.

Certo.

E quindi, anche se sembro il soggetto debole, in realtà sto molto attenta a tutti i dettagli, non mi sfugge niente. Do molta libertà, nel senso che mi fido, mi affido, non occupo mai gli spazi degli altri. Se sto con un uomo, per esempio, che ha una famiglia precedente alla mia storia, anche se sono amica della moglie voglio che abbia la sua unicità nei rapporti coi figli, non mi intrometto. Se poi la mia generosità viene scambiata per ingenuità, e quindi tu pensi di poterne approfittare, finisce. Io lascio fare, lascio fare, lascio fare anche per molto tempo e poi presento il conto.