Kid Yugi a 64 bars è l’incidente in autostrada che ti fa rallentare per controllare quanto sangue c’è sull’asfalto

All’una di notte il mio amico Rico mi ha scritto un messaggio. Non per chiedermi come stavo, non per raccontarmi qualcosa di urgente. Mi ha scritto perché aveva appena visto l’ultima puntata di Red Bull 64 Bars con protagonista Kid Yugi e sentiva l’urgenza di parlarne con qualcuno.

Credo che sia uno dei complimenti più grandi che si possano fare a un format musicale e a un artista.

A quel punto ho fatto quello che faccio sempre quando una cosa mi incuriosisce: sono finita in un tunnel.

Non mi sono fermata a quella puntata. Ho iniziato a recuperare anche le altre. Una dopo l'altra. Capo Plaza, Massimo Pericolo, Kid Yugi, Noyz, Fabri Fibra, Guè e tanti altri. Ore di barre, rivendicazioni, confessioni, ego, rabbia e autocelebrazione.

Perché in teoria Red Bull 64 Bars è una cosa semplicissima: un artista, una base e sessantaquattro barre consecutive ed è diventato uno dei pochi luoghi in cui il rap italiano si racconta ancora senza filtri e riesce a creare discussione.

Proprio per questo, negli anni, 64 Bars è diventato qualcosa di più di un format. Una specie di esame di maturità permanente per chi fa rap.

Basta guardare alcune delle puntate più riuscite per capire perché.

C'è chi usa 64 Bars come una dichiarazione di guerra. Chi come una seduta dallo psicologo. Chi come una sfilata di ego. E chi, semplicemente, come l'occasione per ricordare a tutti perché fa rap.

Massimo Pericolo ci ha portato dentro le sue ossessioni e le sue contraddizioni. Noyz Narcos ha fatto quello che fa da vent'anni: trasformare il disagio in linguaggio. Fabri Fibra ha dimostrato ancora una volta che, quando decide di scrivere, sembra giocare uno sport diverso rispetto a gran parte della scena. Guè è riuscito a mantenere la fame anche dopo aver conquistato tutto quello che un rapper può desiderare. E Capo Plaza, dietro numeri e certificazioni, ha mostrato una fragilità che nelle classifiche spesso passa inosservata.

Tra tutte le puntate che ho recuperato negli ultimi giorni, ce n'è una che mi ha riportato esattamente al messaggio ricevuto all'una di notte.

Quella di Kid Yugi, uscita il 17 giugno, l'ultima della serie. Un flusso di immagini, riferimenti, rabbia, disagio e lucidità che, nel giro di poche ore, aveva già spinto il mio amico Rico a scrivermi.