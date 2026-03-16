Eurovision, nuova polemica sbloccata: la cantante in gara per la Romania canta per trenta volta “strangolami” e l’accusano di normalizzare la violenza di genere

All’Eurovision Song Contest le polemiche sul genocidio sembrano essersi placate. Israele parteciperà anche quest’anno al festival e la notizia non lascia più perplesso nessuno e anche se fosse, Israele parteciperebbe comunque, quindi avanti il prossimo!

Quest’anno c’è altro di cui discutere. Su The Guardian si parla di critiche mosse alla canzone di Alexandra Căpitănescu che rappresenterà la Romania alla kermesse prevista per il prossimo maggio. Il brano si intitola Choke me (ndr “strangolami”). Il titolo basta a comprendere i motivi per cui abbia sollevato tante polemiche: gli attivisti ritengono che la canzone normalizzi, o addirittura glorifichi, la pratica sessuale dello strangolamento.

Di certo l’estetica del brano e di chi la interpreta rimanda alle atmosfere del gothic rock che si mescola con darkwave e rock alternativo. Il pezzo è grintoso e l'interpretazione di Căpitănescu risulta altamente godibile. Ma il problema per gli attivisti è il messaggio.

Nonostante Căpitănescu abbia difeso la canzone, spiegando che lo strangolamento di cui si parla è, in realtà, metaforico, in quanto si riferisce alla sensazione di essere sopraffatti dalle emozioni intense e soffocati dal dubbio su se stessi, gli attivisti continuano a ritenere pericolosa l’esaltazione della pratica sessuale, causa frequente di danni cerebrali nelle giovani donne.

“Strangolami” viene ripetuto trenta volta dentro i tre minuti del brano, che contiene anche versi come: “È difficile respirare”, “Voglio che tu mi soffochi” e “Fammi esplodere i polmoni”. Un vero e proprio scandalo per gli attivisti che hanno trovato voce anche in Clare McGlynn, professoressa di diritto all'Università di Durham, che ha affermato che il ripetuto messaggio sessualizzato della canzone “dimostra un allarmante disprezzo per la salute e il benessere delle giovani donne”.

Anche ESC Norway, youtuber norvegese nonché psicologa di professione, ha affermato che la rappresentante rumena all'Eurovision sta usando questa pratica, vietata nella pornografia nel Regno Unito, appositamente per creare polemiche. Ha dichiarato: “Sanno che questa è una tendenza ed è davvero spaventoso quello che sta succedendo”. A confermare la pericolosità del messaggio è anche una ricerca condotta lo scorso anno, che ha dimostrato che più della metà delle persone sotto i 35 anni ha subito un strangolamento, e quasi un terzo crede erroneamente che esistano metodi sicuri per strangolare qualcuno.

Emerge anche il rischio che molte giovani donne possano sentirsi costrette a subire la pratica perché normalizzata.

Choke me, dunque, sarebbe un brano altamente pericoloso da contenere, o addirittura censurare.

A sentire queste polemiche, Alexandra Căpitănescu sarebbe una sadomasochista che disprezza la propria salute e quella degli altri, una specie di satanista LeVeyana insinuatasi sul palco più importante d’Europa per compiere il sacrificio.

Ci risiamo: un’artista si ritrova a dover giustificare la propria arte a causa di chi non riesce a vedere oltre il proprio naso giudicando, dietro il filtro perbenista, un brano violento senza provare a comprenderne i retroscena. Le figure retoriche sembrano essere sconosciute agli attivisti, che si preoccupano più di ciò che appare che di ciò che è. Forse perché il diavolo è nella mente di chi lo pensa? E nella mente dei timorati di Dio, il diavolo pare essere onnipresente e onnipotente, tanto che il loro Dio potrebbe essere risentito da questa spietata concorrenza.