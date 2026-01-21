30 anni di Bruno Vespa a Porta a porta: è durato pure troppo

Bruno Vespa ha raccontato l’Italia “attraverso 17 Governi, 11 Presidenti del Consiglio (tutti ospiti della trasmissione con l’eccezione di Mario Draghi), 4 Papi, 3 Conclavi, 5 elezioni presidenziali con 3 Presidenti della Repubblica (Ciampi, Napolitano, ospiti della trasmissione, e Mattarella)”, si legge nel comunicato stampa ufficiale della Rai. Che ripulito dal tono agiografico, significa: nella Rai partitizzata, quella del potere che incombe su programmi e conduttori, Bruno Vespa è sopravvissuto a tutti.

Annunciati dal suono del campanello, nello studio del giornalista sono passati vip e ministri, tanto da essersi meritato l'appellativo di “terza Camera”: è qui infatti che Silvio Berlusconi ha firmato il celebre “contratto con gli italiani” a favore di telecamera, è qui che sono stati ospitati i dibattiti tra i candidati alle elezioni; è da qui che è andata in onda la consegna delle chiavi della prima casa di Onna, frazione dell'Aquila crollata sotto il terremoto dell'aprile 2009 e pronta a diventare “new town” nei proclami di Berlusconi (si, ancora lui).

È nello studio di Vespa che Anna Maria Franzoni è diventata presenza familiare, lasciando gli italiani a chiedersi se quella ragazza con lo sguardo triste fosse stata davvero capace di uccidere il figlioletto. Poi Anna Maria Franzoni sarebbe stata giudicata colpevole, le casette della "new town" avrebbero iniziato a perdere pezzi e il famoso contratto, in parte disatteso: sic transit gloria mundi.