Il vino di Bruno Vespa merita i Frecciarossa? Non per Luca Martini, miglior sommelier del mondo: “Lista fatta male che crea sprechi”. E ci spiega perché “si rischia il mal di testa…”

Martini, cosa ne pensa della carta dei vini offerta sui Frecciarossa?

Direi che è poco fantasiosa. Ci sono grandi nomi da nord a sud, dai bianchi del Friuli e del Veneto, alla Campania e Sicilia. Per i rossi, abbiamo vini dalla Puglia, dalla Campania, dalla Romagna e dal Friuli. Non so chi abbia creato questa carta, ma mi sembra parecchio scontata. Non capisco nemmeno il senso delle tre lingue usate, francese inglese e italiano, con nomi tradotti solo parzialmente. Mi sembra superfluo scrivere un papier del genere per così poche voci.

Le sembra abbastanza rappresentativa dell'Italia? Cioè, un turista come la troverebbe?

Da un certo punto di vista sì, ci sono varietà come il Friulano, il Pinot Grigio, il Greco. Tuttavia, per i rossi, troviamo vini come il Primitivo di Bruno Vespa e la Barbera Beneventana che non rappresentano bene le eccellenze italiane. Personalmente avrei scelto diversamente, come un Grillo o un Catarratto per i bianchi, e avrei evitato il Cabernet Sauvignon dal Friuli per dare più spazio ai vitigni nazionali. Il Sangiovese di Romagna di Cesari va bene, così come il Cabernet Sauvignon di Marco Felluga dal Friuli. Per il resto mi sembra fatta con i piedi.

E sul vino di Bruno Vespa, come lo valuta?

Non l'ho mai assaggiato, non sono neanche interessato ad assaggiarlo, per il semplice fatto che non è un vino che mi stimola. Preferisco che Vespa faccia il giornalista e lasci fare il vino a chi è vignaiolo di professione. Ho il massimo rispetto per il lavoro degli enologi coinvolti, ma non sono vini che mi attraggono. A parte il Leone Blend e Ca’ Di Rajo che ho avuto modo di assaggiare, gli altri non sono vini nelle mie corde. Non sono vini che berrei giornalmente o che berrei su un Frecciarossa, anche perché con quel movimento, con questi vini, c'è la probabilità di arrivare a destinazione con un mal di testa impressionante. Ecco, preferirei bere una birra Baladin.

Meglio la lista delle birre, quindi?

Sì, sulle birre hanno fatto una buona lista, ma anche lì ci sono problemi con le traduzioni in più lingue. Nel complesso, però,è meglio strutturata.

Se dovesse preparare lei la lista dei vini del Frecciarossa, cosa inserirebbe?

Utilizzerei alcune delle varietà presenti, come il Pinot Grigio e il Friulano, ma sostituirei il Leone Blend di Tasca D’Almerita con un Grillo o un Catarratto. Non sto a sindacare sulle varietà o sui produttori perché poi qui si entra in dinamiche commerciali che riguardano i prezzi, la competitività o l'entrata in determinati circuiti. Però la lista dei rossi è veramente messa male, nel senso che va anche bene il vino di Vespa, ma non metterei mai una Barbera campana o un Cabernet Sauvignon dal Friuli, optando invece per vitigni italiani come il Nebbiolo, il Sangiovese, e la Barbera del Piemonte. Preferirei Prosecco di alta qualità come l'Asolo.