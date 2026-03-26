“Aprilia sa gestire i team satellite, Ducati no”: persino a Ramon Forcada, ogni tanto, scappa una ca*zata?

“Ducati –ha spiegato Forcada - aveva la moto che ha dominato fino all'anno scorso . Quest'anno, con Ducati che produce moto ufficiali per più piloti, c'è un po' di confusione. Ci sono solo due moto identiche, e sono quelle di Aldeguer e Morbidelli. Pecco, ad esempio sta ancora avendo problemi con la forcella, e nessuno degli altri piloti ha la stessa”. Insomma, Forcada sembra voler dire che il problema, semmai, è la troppa personalizzazione che in Ducati è consentita. Ma che, poi, porta ad avere in pista troppe moto diverse al punto da far perdere la bussola ai tecnici. “Conosco bene come lavora il Team Trackhouse – ha poi aggiunto Forcada riallacciandosi proprio al paragone tra Ducati e Aprilia – lì hanno una base e lavorano sul quella. Non si fanno grandi cambiamenti e questo semplifica molto il lavoro. Anche perché ora non c'è molto tempo per lavorare sulla moto, perché si lotta già per la qualifica al secondo tentativo".

Il Forcada pensiero, al di là dei termini utilizzati, quindi, sembra voler dire che in Ducati si è voluto mettere talmente tanto a proprio agio ogni pilota da essersi ritrovati a gestire moto troppo differenti. “A volte semplificare le cose aiuta – ha concluso il grande vecchio della MotoGP – Guardate Aprilia: il primo anno con un team satellite sembravano disperati, ora non lo sono più. Tutti sanno qual è il team ufficiale e qual è il team satellite, e cosa ha ogni moto. In Ducati è diverso: nello stesso box, Ducati ha due moto diverse, è un vero caos lì dentro. La Ducati, ad esempio, l'anno scorso aveva una moto ufficiale che si adattava perfettamente a Marc, una moto satellite che si adattava perfettamente ad Alex, ma quest'anno non è ancora così. Questo avvantaggia molto l'Aprilia, perché ha due moto ufficiali e due moto satellite, ma vere e proprie moto satellite. La Ducati le ha semplicemente sparse qua e là e ora dovranno trovare la moto perfetta per ciascun pilota”.