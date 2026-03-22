Ducati, che succede? Marc Marquez prende il buono, Pecco Bagnaia va giù duro (con se stesso): “Ho solo cercato di sopravvivere”

Alla “prospettiva Austin” s’è aggrappato anche Pecco Bagnaia, chiaramente contrariato per come sono andate le cose in Brasile per lui, ma comunque pronto a assumersi le sue responsabilità. “Ho faticato tantissimo a restare in sella, cercavo di sopravvivere – ha detto pecco – forse non sono riuscito a interpretare come avrei dovuto le condizioni della pista. Ero in balia della moto, ma ora arriverà Austin, l’anno scorso lì sono stato competitivo e spero di riuscire a ripetermi”. E’ chiaro che il morale è quello che è. Ma Pecco sembra comunque ancora relativamente tranquillo.

“Dall'inizio di questa stagione, dai test e qui, a parte la gara, avevo sempre un buon feeling – ha proseguito nell’intervista realizzata da Sky - Devo capire di più e devo migliorare io, perché in FP2 ero davanti, stamattina ero davanti. Ieri in qualifica ho fatto solo un errore, ma il passo era buono. Strano poi che in gara abbia faticato così ieri, così oggi. Devo solo migliorare. Facciamo molta fatica a frenare la moto, ad avere una velocità di percorrenza normale in curva, e poi anche il grip al posteriore non è molto costante. Di sicuro ci stiamo impegnando tanto e sto lavorando sodo, prima o poi arriveremo e torneremo dove dobbiamo stare. Bisogna andare con quello che si ha e in questo momento non riesco ad andare come penso di potere o come vorrei. Mi sento limitato nella guida, non riesco a esprimere quello che ho sempre fatto almeno fino al 2024 o il Giappone lo scorso anno”.