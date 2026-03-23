Viviamo tutti nel prime di Marco Bezzecchi, che vince anche sulla follia del Brasile: “Se devo essere brutalmente onesto…”

A sentire queste parole viene da dire che no, l’Aprilia non è lì per caso: è cresciuta tecnicamente ma non soltanto, perché quando Marco dice che ‘potevamo migliorare di guida’ in realtà sta dicendo che Jorge Martín quel venerdì era andato forte, che a guardare i suoi dati due o tre cose le ha capite. Era quello che serviva a lui in quel momento ed è quello che gli è mancato per tutto l’anno scorso, quello che succede nelle formazioni da mondiale. È vero che per parlare con cognizione di causa bisogna aspettare quantomeno Jerez (meglio il Mugello e anzi, se è per questo meglio ancora Valencia…) eppure questo Bezzecchi è da quattro GP che non fa un giro in seconda posizione: è-stato-sempre-davanti. Sempre primo, nel pieno del prime. E da Tavullia immancabilmente arrivano i messaggi: “Vale mi ha scritto e mi sono un po’ caricato anche per questo… mi ha detto che andavo! Io ci ho creduto, mi sono sentito bene ed è stato bellissimo, sono molto contento”.



Il meglio però Marco Bezzecchi ce lo regala in tarda serata, quando gli chiedono un’opinione sulla gestione del GP da parte degli organizzatori, che hanno ridotto di 8 giri la gara avvisando i piloti a circa cinque minuti dalla partenza per cedimenti strutturali dell’asfalto tra curva 11 e 13: “Devo essere brutalmente onesto? Per me è andata meglio. Comunque eravamo un po’ impiccati con la gomma davanti, ci hanno cavato un po’ di giri ed è andata meglio. Non so neanche perché ce li hanno tolti, quindi… va bene lo stesso”.



Di leggi non scritte sulle corse ce ne sono tante, ed è una fortuna anche perché quelle scritte (sulla sicurezza, sui sorpassi, sui contratti…) scricchiolano sempre un po’. La regola dice che se prendi il giro giusto poi entri in un flusso, cominci a vincere, tutto ti riesce bene, gli imprevisti non esistono. Marco Bezzecchi è lì dentro, nel flusso. L’ultima volta che è successo a qualcuno è stato a Marc Marquez, che ci ha vinto il mondiale con cinque GP d’anticipo.