La nuova MotoGP degli americani non è sempre Satana: guardate il capolavoro di Aldo Drudi per la VR46 a New York o la bomba Gresini in Brasile

Stavolta però si poteva fare e così è stato, con i piloti incarogniti in linee squadrate con i caschi che sembrano usciti da uno dei primi Crash Bandicoot. Il disegno è allegro, caotico e pieno di riferimenti, come quello alla bandiera del Texas o alla storia di Valentino Rossi. Sintetizzando è una Guernica delle corse, quindi un bombardamento allegro e colorato. Rispetto al Brasile, stavolta le moto (e le tute dei piloti, ma anche le divise della squadra) verranno impiegate per tutto il weekend.



Già, perché è la seconda volta consecutiva che il VR46 Racing Team si presenta in gara con una livrea speciale. Lo aveva già fatto in Brasile, casa a metà di Franco Morbidelli, con quelle belle magliette verdeoro e una livrea leggermente rivista. Ecco, a Goiania anche la Gresini Racing si era presentata con una livrea speciale, forse una delle più belle degli ultimi anni: bandiera brasiliana con linee simili a quelle che c’erano nel 1997 sulla Honda NSR 500 di Alex Barros, quando Fausto Gresini finì per la prima volta sul podio da Team Owner. Discorso diverso (ma neanche troppo) quello del Team Trackhouse che in Thailandia, Brasile, Mugello, Indonesia e Malesia corre con la storica livrea Gulf resa famosa dalla Porsche 917 K e da Steve McQueen nel film Le Mans.