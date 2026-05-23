Ma davvero il ministero ha cambiato il “software spia” dei magistrati dando ragione a Report? Vi spieghiamo cos'è Intune e facciamo una domanda a Ranucci: perché avete omesso le informazioni della nota del Ministero che smontavano la vostra narrazione?

Ora, secondo Report e il Fatto, è arrivata la retromarcia. “Dopo la nostra inchiesta qualcosa si sta muovendo” dice Ranucci, “dopo la rimozione di Bartolozzi, il Ministero fa sapere che sta tracciando e riducendo gli ingressi e che l'infrastruttura verrà presto dismessa”. Secondo il Fatto Quotidiano una prova che effettivamente qualcosa per cui preoccuparsi c'era. Peccato che l'iter, Report e il Fatto si sono forse dimenticati di dirlo, fosse già in corso prima della messa in onda dell'inchiesta e della rimozione dell'ex capo di gabinetto Bartolozzi. Dalla nota invita a Report dal Ministero tre giorni prima della messa in onda del servizio: “Anteriormente all’ inchiesta in esame era già in corso l’evoluzione delle soluzioni di gestione delle postazioni di lavoro - in coerenza con il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione - al fine di mantenerle costantemente allineate agli standard tecnologici di nuova generazione”.

Ma soprattutto, se l'inchiesta di Report davvero ha rivelato del marcio, il nuovo programma che verrà installato sui computer del Ministero sarà radicalmente diverso da ECM. O forse no? Report non cita il software con cui Microsoft Endpoint Configuration Manager verrà sostituito, lo relega alla nota pubblicata sul sito. Il nuovo software è Intune, un programma di Microsoft, proprio come ECM. Ma cos'è Intune, e cosa cambia rispetto a ECM? Lo abbiamo chiesto di nuovo a Corrado Giustozzi, che ci ha detto: “Intune è il nuovo prodotto Microsoft per la gestione remota centralizzata degli "Endpoint", ossia delle postazioni di lavoro (PC). Essenzialmente fa le stesse cose del prodotto precedente, anche se con una tecnologia più moderna”. Sapete qual è la principale differenza fra ECM e Intune? Nel caso del primo i computer sono collegati alla rete interna dell’azienda e dipendono da server aziendali dedicati, nel caso di Intune tutto avviene via cloud. In pratica, il passaggio a Intune non elimina la gestione remota dei computer: la rende semplicemente più moderna e spostata sul cloud. ECM non viene rimosso perché pericoloso, ma perché reso obsoleto dal nuovo strumento di Microsoft.