Mamma e figlia avvelenate a Natale: marito, l’altra figlia e alcuni parenti chiamati in procura. La ricina (forse) in un cesto di Natale

Anche perché, come già accennato, il sospetto della Procura è che gela la ricina potrebbe essere stata nascosta in un cesto di Natale. Doni per lo più inviati a Gianni Di Vita, stimatissimo commercialista e con ruoli anche in politica, nel periodo delle feste. Chi ha confezionato quel cesto conosceva le abitudini della famiglia? Possibile, così come è possibile pure, però, il prodotto letale sia stato contaminato successivamente e che non si volesse sterminare tutta la famiglia, ma eliminare solo qualcuno. A Pietracatella sono in tanti a parlare e buttare là ipotesi, soprattutto adesso che quel paesino è crocevia di inviati tv e giornalisti, ma la verità è che le indagini si stanno svolgendo nella segretezza più assoluta (paradossalmente più facile da perseguire e rispettare in un Palazzo di Giustizia relativamente piccolo rispetto a quelli ben più grandi e trafficati).

Il rigore della cronaca mette davanti al dovere di ribadire che non ci sono ancora nomi sul registro degli indagati per omicidio, ma pure di riportare che il clima intorno alla Procura di Larino è quello delle grandi svolte vicine. L'assassino ha colpito nel momento della massima vulnerabilità: la festa. Ma qualche errore potrebbe averlo commesso, soprattutto lasciando tracce sul web rispetto a come la ricina sia stata procurata.