Carlo Merlini racconta i suoi 30 anni nella Gresini Racing: gli inizi con Kato e Movistar, l’affetto per Fausto, gli anni di Nadia e i Marquez

Sembra quasi che rispetto a vent’anni fa ci sia più prodotto da mettere sul piatto e meno gente seduta al tavolo.



“Una volta c'era, come si dice, l’adesivo. Ora l’offerta è più complessa, diversa”.



Come andò la trattativa con Movistar, nei primi Duemila?



“iniziai con loro. La mia prima stagione fu quella del mondiale di Daijiro nel 2001 e lo sponsor principale all'epoca era Telefonica Movistar. Poi c'erano Repsol, Fortuna… che diventò title sponsor più avanti, nel 2002 e anche nel 2006, quando facemmo il progetto MotoGP con Marco Melandri e Toni Elias. Erano dei colossi spagnoli, un bel banco di prova per me. Con Movistar fu bellissimo e a tratti emotivamente forte, specialmente la loro reazione dopo la morte di Daijiro a Suzuka. Tutti ricordiamo la gara dopo in Sud Africa, quando Sete Gibernau fece la pole e vinse la gara in un momento in cui la stessa esistenza del team era stata messa in discussione: sono tragedie che ti provano in tutti i sensi. Ecco, lì la reazione di Fausto e quella di Movistar, che ci stava dietro e ci spinse a continuare, fu qualcosa di molto impattante per noi”.



E poi c’è stata la San Carlo.



“Sette anni di collaborazione meravigliosi, perché comunque è un marchio iconico. Il tutto nacque dal bel rapporto tra il Signor Vitaloni (Alberto Vitaloni, ndr), presidente della San Carlo, e Fausto, tra loro c'era un rapporto speciale. Nel 2011 credo che il Signor Vitaloni abbia fatto cn noi qualcosa come quattordici gare delle diciotto in programma. Veniva in Qatar, a Laguna Seca… era proprio uno dei nostri. Poi ci si sedeva al tavolo e si facevano le trattative che a volte avevano più l’aspetto di una partita a poker”.



Per esempio?



“Eravamo alla fine della stagione 2007, che non era stata brillante come ci aspettavamo. Io e Fausto andammo in Via Turati a Milano, nella loro sede, per parlare del proseguo della collaborazione. Non sapevamo come presentarci e l’ipotesi che la collaborazione potesse finire era lì, sul tavolo. Andò a finire che gli lanciammo l’idea di diventare main sponsor del team. E così fu, da lì nacque il Team San Carlo Gresini che fece cinque stagioni, dal 2008 al 2012 incluso. Non ti descrivo le nostre facce in ascensore, la mia e quella di Fausto, mentre andavamo via. Un sì importante, un progetto davanti… secondo me se la ricordano tutti, anche altri collaboratori del Signor Vitaloni che erano seduti al nostro tavolo”.



Di momenti difficilissimi ne avete vissuti diversi, forse più di ogni altro team. Come nel 2011 con Marco Simoncelli.



“Lì fu Fausto a tenere duro. In qualche modo è sempre riuscito a portare avanti la sua passione, era una cosa che veniva prima ancora del lavoro. Per quanto ci siano momenti forti a metterti alla prova è stato bello vedere come la squadra abbia sempre avuto la forza di reagire. Parlo di Fausto in quelle che furono le tragedie di Suzuka e Sepang e poi di Nadia per quello che fu dopo, nel 2021”.



Chissà, forse Nadia ha imparato da Fausto a reagire così.



“Sicuramente, io ritrovo in Nadia molte sfaccettature della personalità di Fausto. La storia è nota a tutti, ma quando nel suo discorso a Imola disse ‘Faremo vedere al mondo chi è la Gresini Racing’... Roba da pelle d’oca, lo dico e mi emoziono ancora. Che poi il bello è che è andata proprio così”.