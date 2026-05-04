Elogio del popolo interista

La fede è qualcosa che ti permette di crederci sempre. E crederci è il primo requisito per vincere. La fede è qualcosa che ti fa andare oltre. Oltre al pensiero che il calcio, e in particolare il calcio italiano, è uno schifo: le scommesse ovunque, il nuovo scandalo arbitri, le scuole calcio trasformate in società per azioni, le plusvalenze, la Figc in mano ai clan. Passateci voi, dall'umiliazione col Psg, dall'amarezza per come si sono comportati gli Inzaghi (Simone e il figlio Tommaso). E dalle due sconfitte nelle prime tre partite di questo campionato. A proposito, negli ultimi mesi ho sentito ripetere troppe volte che Chivu non è un allenatore da grande squadra perché ha perso gli scontri diretti ed è uscito troppo presto dalla Champions. Bene, sarete tutti fenomeni, ma a uno che è al primo anno in una grande squadra e che al primo anno devasta i Conte, gli Allegri e i Gasperini un margine di miglioramento, almeno uno, glielo vogliamo concedere? Uno dico, almeno uno. O siete già tutti nati perfetti? Chivu, vedrete, farà la storia di questo club più di quella che ha già fatto. E vi dico un'altra cosa: ricordatevi del Bodo Glimt. Perché anche quella eliminazione è stata una partenza, ma ce ne renderemo conto più avanti. Perché ci sono due cose che non puoi fottere mai: il tempo e il percorso. Intanto godiamoci questa vittoria. Poi, prendiamoci il tempo e continuiamo il percorso. Avanti popolo nerazzurro. Questo momento è per noi. Per tutte le volte che ci abbiamo creduto e non ci siamo arrivati. Per tutte le volte che ci abbiamo creduto e ce l'abbiamo fatta.