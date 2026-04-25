[VIDEO] Il folle salvataggio di Toprak Razgatlioglu su di una Jerez bagnata è la risposta migliore a chi lo critica

Il momento ha innescato un applauso spontaneo nella sala stampa di Jerez e diversi sorrisi nel box Prima Pramac, forse gli unici. D’altronde quello del GP di Spagna si sta rivelando è l’ennesimo weekend complicatissimo per Yamaha, tanto che alla fine delle Q2 il primo pilota del marchio (tra i cinque in pista) è il collaudatore, Augusto Fernandez. Il tutto mentre Alex Rins e Fabio Quartararo corrono da separati in casa e Jack Miller non riesce a trovare il modo di far funzionare la moto.



Toprak Razgatlioglu ci ha raccontato, dopo il primo giorno in pista, di quanto la vera lotta sia con la mancanza di motivazione: hai una moto che fatica a performare e tu fatichi a crederci. Eppure lui ha vinto tre titoli mondiali in Superbike (uno con Yamaha e due con BMW) senza mai avere davvero la moto più competitiva del lotto, il che in qualche modo lo sta aiutando a tirare fuori il meglio dalla sua M1. Anche quando sembra scappargli dalle mani come oggi in curva 13.