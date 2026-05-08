Le Mans è ancora di Zarco! Aprilia c’è, Acosta pure. Su Ducati battute velenose, mentre Marc Marquez è fuori dalla Q2 e Bagnaia chiude terzo

In sala stampa, a Le Mans, si ride di una battuta velenosa: in Ducati si sono sbagliati e hanno invertito le moto di Marquez e Bagnaia, tanto che l’italiano è terzo a fine giornata e lo spagnolo fuori dalla Q2 per la prima volta dal GP d’Indonesia dell’anno scorso. Chiaramente non è così. Sta di fatto che, alla fine del venerdì delle prequalifiche, questa è solo una delle tante stranezze di fine giornata, che davanti a tutti vede uno Johann Zarco in stato di grazia con la Honda del Team LCR. La pista aiuta e l’atmosfera evidentemente anche, eppure il quinto posto di Joan Mir dimostra che anche la moto è cresciuta molto. Honda, non è un segreto, sta ancora lavorando moltissimo sul prototipo mille, provato anche da Taka Nakagami al Mugello mentre KTM e Ducati si concentravano sullo sviluppo della 850. Le cose sembrano funzionare e la pioggia prevista per domenica rischia di aiutare ancora di più.



Ma torniamo a Ducati. Pecco Bagnaia si è presentato in sala stampa con la calma di un impiegato postale e ha voluto chiarire che “è solo venerdì”, eppure l’ha fatto con un bel sorriso. Ha anche detto di essere contento di come è caduto a fine turno, perché stava spingendo e questo non gli capitava da un po’. Certo, ora gli ci vorrebbe il sole e probabilmente pioverà. Discorso diametralmente opposto per Marc Marquez, 13° a fine giornata dopo qualche tentativo andato a male: “Inutile parlare delle bandiere gialle”, ha poi detto per rinunciare a ogni alibi. “Se hai la velocità un giro buono prima o poi lo fai”. Marc ha quindi aggiunto che fatta esclusione per la Thailandia non è mai stato il pilota più veloce in Ducati. Sono tempi duri per lo spagnolo.