Les Folie de la Sprint: Marquez fuori per il titolo, Bagnaia (forse) dentro. E l'Aprilia si fa di ferro in una MotoGP cambiata per sempre

Ora è già a Madrid e lunedì verrà operato sia al piede che alla spalla. La sensazione è che questo infortunio gli cambierà la carriera, magari non fisicamente ma certamente dal punto di vista psicologico: si chiederà se vale la pena rischiare ancora, se abbia senso tornare alla svelta come fece a Jerez nel 2020, se continuare dopo aver scritto il suo grande capolavoro lo scorso anno. E la risposta non è così scontata. Per uno che ha attraversato l’inferno, tornarci è l’ultima delle opzioni. Con più di cinquanta punti da recuperare già adesso (che verosimilmente potrebbero diventare 90 al Mugello) la possibilità di vincere un decimo mondiale è fortemente compromessa. Va detto che anche in questo caso Marc si è dimostrato un fuoriclasse, sia in pista per aver fatto il record del circuito (nelle Q1) con un braccio malandato che più tardi, quando ha deciso di fermarsi con le televisioni per raccontare la sua situazione.



Nel frattempo, dall’altro lato del box c’è quasi da festeggiare: Bagnaia è partito dalla pole, si è portato a casa il terzo podio consecutivo nella Sprint, il feeling con la moto pare tornato e pur non sbilanciandosi troppo (“Non mi sentivo così dal Giappone, forse dalla Malesia”) la situazione sembra in piena ripresa. Ora Ducati dovrà concentrarsi in pieno su di lui. Anche perché gli avversari non lasciano nulla.