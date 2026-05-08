Fabio Di Giannantonio a Le Mans ci spiega il pilota: “La mattina mi sveglio per vincere, sennò che caz*o ci sto a fare qua”

Tra le cose provate c’è soprattutto l’aerodinamica, con un back to back tra due diverse carene nel corso della giornata. E per la scelta finale tutto è ancora aperto: “Stiamo lavorando un po’. È difficilissimo perché la parte aerodinamica è molto personale, molto delicata. È difficile mettere un pezzo che va nettamente meglio. A volte si prendono delle cose buone da una parte, si perdono dall’altra. Quindi stiamo cercando di capire qual è il compromesso più giusto, per quello sto facendo tante prove. Forse questo weekend stiamo provando più di tutto l’anno”.

Alle spalle di Diggia si è piazzato un ritrovato Pecco Bagnaia, che oltretutto ha portato in pista un nuovo pacchetto aerodinamico, e Alex Marquez, arrivato sull’onda della vittoria in Spagna. Non è invece riuscito a entrare in Q2 Marc Marquez, sfortunato nel finale quando il suo miglior giro è stato vanificato dalla bandiera gialla provocata dalla scivolata del compagno di squadra.

Le prequalifiche a Le Mans sono state una roba folle, con tutti i piloti attaccati, due decimi a separare chi entrava in Q2 da chi restava fuori. Una situazione che Fabio ci spiega con una semplicità disarmante: “È una pista che ha molto grip di base e quindi il grip aiuta sempre un po’ tutti. Quando non c’è grip si esaltano le qualità di una moto e magari vengono fuori ancora di più i difetti di un’altra. Quindi sicuramente rende tutti più vicini, però entri e spingi di base, entri e cerchi di entrare”.