MotoGP 2026: Harley-Davidson Bagger World Cup, ve li immaginate i pachidermi da 280 kg alla San Donato? Sì, si correrà anche al Mugello

Carlos Ezpeleta, Direttore Sportivo di Dorna Sports, ha spiegato la filosofia dietro questa innovazione: "Siamo sempre alla ricerca di modi per innovare ed espanderci, sia in pista, sia per ampliare ulteriormente la portata di questo sport: rimanere fedeli a ciò che i fan amano della MotoGP, ma trovando il modo di agganciare anche un nuovo pubblico". Dal punto di vista di Harley-Davidson, Kolja Rebstock, Vicepresidente Senior dei Mercati Internazionali, ha descritto il progetto come "una nuova era per Harley-Davidson e per lo sport delle corse motociclistiche". Il manager della casa di Milwaukee ha aggiunto che "questa serie punta a spingere i limiti delle nostre moto, dei nostri piloti e del nostro marchio su un palcoscenico globale".

Il calendario dell'Harley-Davidson Bagger World Cup è stato strutturato per rappresentare un ponte tra due continenti, con sei round che toccheranno alcuni dei circuiti più prestigiosi del motorsport mondiale. L'azione prenderà il via negli Stati Uniti, patria di Harley-Davidson e del formato King of the Baggers, con la gara inaugurale al Circuit of the Americas di Austin dal 27 al 29 marzo 2026. Successivamente, il campionato si sposterà in Europa toccando il Mugello in Italia dal 29 al 31 maggio, poi Assen nei Paesi Bassi dal 26 al 28 giugno, Silverstone in Gran Bretagna dal 7 al 9 agosto, e il MotorLand di Aragón in Spagna dal 28 al 30 agosto. Il gran finale si terrà proprio al Red Bull Ring in Austria dal 18 al 20 settembre.