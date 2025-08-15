La fame non è mai un capriccio: Jorge Martin al Red Bull Ring non ha fatto tremare (di nuovo) Aprilia, semmai l’ha fatta godere

Jorge Martìn non ha fatto tremare Aprilia, semmai l’ha fatta godere. Perché “voglio ottenere qualcosa subito” è per qualunque marchio, per qualunque squadra, ciò che ci si vorrebbe sentir dire da un pilota. E’ un obiettivo da andare a prendersi insieme, spronandosi a vicenda e, in qualche modo, anche riconoscendo pur senza esplicitarlo che sì, ci si prenderà pure qualche rischio. Nonostante tutto quello che è successo. Nonostante tutti quello che è stato. E’ palese che non siamo davanti a un capriccio, ma semplicemente a un pilota che ha fame, che sente di aver ritrovato una più che buona condizione fisica e di essere pronto a fare il dovere di un campione: vincere. Anche perché nello stesso media scrum e appena pochi secondi dopo quella frase è stato proprio Jorge Martìn a parlare esplicitamente di futuro con Aprilia: “Dobbiamo prepararci bene per il 2026. Ho due o tre gare segnate sul calendario per cercare di fare bene”.

Insomma: il lavoro da fare è tanto, ma una vittoria prima della fine dell’anno non è un obiettivo impossibile. Potrebbe, paradossalmente, non esserlo neanche qui al Red Bull Ring, anche se di certo i tempi non possono oggettivamente essere ancora maturi. “Non posso arrivare qui e dirvi che salirò sul podio domenica- ha proseguito il campione del mondo - ma posso dirvi che darò il massimo per riuscirci. Se il massimo sarà sufficiente per vincere, allora ci proverò, e se il massimo sarà sufficiente per arrivare tra i primi cinque, allora ci proverò anche in quel caso”.